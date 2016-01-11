به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غیرتی صبح دوشنبه در گردهمایی گزینشگران خراسان جنوبی اظهار کرد: در مجموع در سال ۹۴ چهار و هزار ۵۴۷ پرونده در هستههای گزینش دستگاههای اجرایی استان موردبررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه از این تعداد دو هزار ۱۴۰ نفر مربوط به افرادی بوده که در سال جاری در دستگاههای اجرایی بهکارگیری شدهاند، بیان کرد: تعداد دو هزار و ۴۰۷ پرونده نیز مربوط به کسانی بوده که پروندههای آنها بهصورت مجدد بررسی شده است.
۱۴۷ نفر کار گزینش را در استان انجام میدهند
به گفته مدیر هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی در مجموع در حال حاضر ۱۴۷ نفر کار گزینش را در استان انجام میدهند.
مدیر هسته گزینش آموزشوپرورش خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید دیدگاهها را نسبت به گزینش بازتر و وسیع تر کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر مدیران دستگاههای اجرایی یا آشنایی کامل به مسائل گزینش ندارند یا آنچنان که بایدوشاید به گزینش اهمیت داده نمیشود.
عبادی، مراجعه به محل کار و زندگی را یکی از مراحل گزینش عنوان کرد و گفت: باید این اهمیت مورد تاکید قرار گیرد که افرادی که گزینش میشوند اگر شایستگی فعالیت در دستگاهی را ندارند و به دلیل نگفتن واقعیتها بهکارگیری شوند، آن شخص مقصر است.
وی همچنین بر بالا بردن آگاهی عمومی در جامعه تاکید کرد و افزود: مردم که منابع و صاحبان اصلی انقلاب هستند باید با ما همکاری داشته باشند.
سختی کار گزینشگران برقرار شود
مدیر هسته گزینش آموزشوپرورش خراسان جنوبی اضافه کرد: در حال حاضر یک منبع صادق، وفادار و امینی که بتوانیم به آنها اعتماد داشته باشیم خیلی کم است و با توجه به وضعیت نامساعد اشتغال در کشور برخی افراد سعی میکنند با نگاه باز جواب دهند.
مدیر هسته گزینش جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در انتصاب مدیران و مشاوران باید نظر اصلی هسته گزینش گرفته شود که بعضاً انتصاباتی انجام میشود که مدیران دستگاهها به نظرات هسته گزینش را موردتوجه قرار نمیگیرد.
استدعایی بهسختی کار گزینشگران اشاره کرد و افزود: دو سال است که بحث سختی کار گزینشگران ابلاغشده اما باید مجدداً بحث سختی کار آنها برقرار شود.
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