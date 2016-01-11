به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیاننژاد شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به سفری که اخیراً به عراق داشته اظهار داشت: در دیداری که در قم با تولیت حرم امام حسین(ع) داشتم با درخواست آنها مبنی بر دریافت زمینی به مساحت ۱۱ هکتار روبهرو شدم که در نظر داشتند شهرک زائری در این زمین احداث کنند.
وی ادامه داد: یک سری تصاویری به ما نشان دادند که من گمان نمیکردم محقق شده باشد. سه روز بعد ترتیب سفری برای ما دادند و از این شهرکهای زائر بازدید کردیم و دیدیم که چه توانی در این مجموعه وجود دارد.
وی با تحسین کاری که در کشور عراق در این رابطه انجام شده و شهرکهای زیبایی که با امکانات کامل ساخته شده ابراز داشت: با توجه به توانی که در این مجموعه وجود دارد با شروطی که مهمترین آن فرجه زمانی سه تا چهار ساله است، حاضریم با این مجموعه همکاری کنیم.
شهردار قم احداث چنین شهرکی در قم را موجب ارتقای استاندارد اماکن اقامتی در این شهر دانست و ابراز داشت: میتوانیم در بلوار پیامبر اعظم ورودی به اینها بدهیم و پشت این ورودی از زمینهای خارج از محدوده در اختیار این گروه قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه آستانه مقدسه زمینی را در بلوار پیامبر اعظم(ص) دارد که برای این کار مناسب است، خاطرنشان کرد: ما در این کار دنبال اعتلای قم هستیم که اگر محقق شود محلی در قم ایجاد میشود که در شان زائران خواهد بود و کاربریهای فراوانی برای ما خواهد بود. در واقع این یک کار فرهنگی است و ارزش بلوار پیامبر اعظم را هم بالا میبرد.
سقائیاننژاد ابراز داشت: این زمین وقتی واگذار میشود که به بهرهبرداری برسد و باید در ظرف سه الی چهار سال این اتفاق بیفتد.
استفاده از اراضی خارج از محدوده شهر
وی با اشاره به همراهیهای معاون امور عمرانی استاندار قم در این مسئله با شهرداری گفت: کمیسیون ماده پنج در اختیار این مسئله است و میتواند برای استفاده از زمینهای خارج از محدوده به ما کمک کند.
شهردار قم تأکید کرد: در شرایط رکود باید از چنین فرصتهایی استقبال کرد چرا که به ما اجازه میدهد بر مشکلات فائق آمده و قدمهای بلندی برداریم.
مصطفی سعادتطلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم هم ضمن تائید این طرح ابراز داشت: برای چنین مجموعههایی تأمین شدن مسیر دسترسی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که بیش از یک مسیر دسترسی از بلوار پیامبر اعظم(ص) برای این طرح هزینه نکنیم.
این عضو شورای شهر قم گفت: این مجموعه به این دلیل که قرار است از شهر دور باشد باید کاربریهای مورد نیاز را تأمین کند پس نیاز به مساحت دارد.
وی افزود: مسئله اصلی عام المنفعه بودن این موضوع است یعنی کاری کنیم که اقشار نیازمند بتوانند از این فضا استفاده کنند.
سعادت طلب با اشاره به اینکه جنوب قم زمین خارج از محدوده زیادی دارد که برای چنین کاربریهای مفید است ادامه داد: بین محور خیابان جمهوری و حرم جمکران فضای خوبی برای شکلگیری این مجموعه است.
مشکل قانونی نداریم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم با اشاره به قانونی که واگذار کردن زمینها به غیر ایرانیان را محدود میکند گفت: مصوبهای در مجلس داریم که اختصاص به مشهد، قم و شیراز را در این موضوع استثنا کرده و این شهرها ۵ درصد از زمینها را میتوانند به شیعیان واگذار کنند.
حجتالاسلام سید محمد آتشزر افزود: اگر زمین آستانه مقدس حضرت معصومه(س) را بشود برای این کار در نظر گرفت بهترین جانمایی را دارد و اگر نشود ما میتوانیم از بلوار پیامبر اعظم زمینی تأمین کنیم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم هم در این جلسه به موارد مشابهی که اعضای شورا از آن استقبال کردهاند اما در عمل اقبالی به این موضوعات صورت نگرفته اشاره کرد و گفت: ما در برخورد احساسی با اینگونه مسائل خوب هستیم اما در مقام عمل پیگیریهای لازم صورت نمیگیرد.
وی بهترین مکان برای این کار را بلوار پیامبر اعظم(ص) دانست و ابراز داشت: اگر همچین مجتمعی بدنه بلوار ساخته شود هویت به این بلوار میدهد و کاربریهایی که در آن واقع شده متناسب با نیازهای ما در این بلوار است.
ذاکریان افزود: از طرفی در همه ورودیهای شهر زمین داریم که میشود برای چنین کاری واگذار کرد تا زائران از آن استفاده کنند.
ولیالله بیاتی، رئیس شورای شهر قم هم درباره این ایده گفت: این بحث باید به سرعت پیگیری شود چرا که هم عام المنفعه است و هم به بلوار پیامبر اعظم شکل و هویت ميبخشد.
وی ادامه داد: همه تلاشمان کنیم که در سریع ترین زمان ممکن این کار را انجام دهیم و حداقل ۵۰ درصد کار در شورای چهارم صورت بگیرد.
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