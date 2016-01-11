ایران مهد فلسفه درجهان است/ فلسفه اسلامی توسط ایرانیان توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خالقی‌راد، رایزن فرهنگی کشورمان در قطر با یوسف الصدیقی، رییس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر دیدار و گفت‌وگو كرد.

یوسف الصدیقی در ابتدای این دیدار گفت: دانشگاه قطر به ویژه دانشکده مطالعات اسلامی این دانشگاه، علاقمند ارتباط علمی بیش‌تر با مجامع علمی و دانشگاهی ایران است.

وی که استاد فلسفه اسلامی در این دانشگاه نیز است، در ادامه سخنان خود گفت: برخلاف تصور برخی که معتقدند فلسفه ریشه‌ای غربی دارد و در قرن‌های بعد از پیدایش آن توسط علمای مسلمان توسعه پیدا کرده است، اعتقاد دارم كه فلسفه، از هزاران سال قبل در ایران وجود داشته است.

رییس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر همچنین با اشاره به مذهب زردشت، گفت: براساس باورهای زردشت، خیر و شر در عالم هستی به عنوان دو ذات وجود دارند؛ بنابراین مبانی تفکری فلسفی از این جهت ایرانی است.

وی همچنین به فلسفه مشاء و فلسفه اشراق اشاره و بیان كرد: فلسفه اسلامی نیز توسط ایرانیان توسعه یافت.

در ادامه مهدی خالقی‌راد، رایزن فرهنگی کشورمان در قطر هم با بیان اینكه همکاری‌های علمی و دانشگاهی، جزو وظایف ذاتی رایزنی‌های فرهنگی ایران در كشورهای مختلف است، با اشاره به توسعه علوم انسانی در ایران طی چند دهه گذشته، بر لزوم ارتباط بیش‌تر دانشگاهی بین ایران و قطر تأکید كرد.

وی تبادل استاد و دانشجو، اعطای فرصت‌های مطالعاتی و همچنین بازدیدهای دوجانبه علمی را در ایجاد نشاط و تبادل علمی دو كشور بسیار مؤثر دانست و افزود: عمق یافتن روابط فرهنگی کشور، عاملی بر پایداری روابط سیاسی کشورهاست و این موضوع امروزه بیش از پیش احساس نیاز می‌شود.

رایزن فرهنگی کشورمان در قطر در ادامه، آمادگی کامل رایزنی فرهنگی ایران در قطر برای سفر اساتید و دانشجویان دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی قطر به كشورمان و بازدید از مراکز علمی و پژوهشی ایران را اعلام كرد.

در پایان این دیدار رایزن فرهنگی كشورمان ضمن اهدای برخی از کتاب‌های منتشر شده در ایران در حوزه فلسفه اسلامی و با معرفی دانشگاه جامعه المصطفی (ص)، دعوتنامه رسمی این دانشگاه از یوسف الصدیقی، رییس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر برای بازدید رسمی و عقد موافقنامه همکاری را به وی تقدیم كرد.