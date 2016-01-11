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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۹

رییس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر:

ایران مهد فلسفه درجهان است/ فلسفه اسلامی توسط ایرانیان توسعه یافت

ایران مهد فلسفه درجهان است/ فلسفه اسلامی توسط ایرانیان توسعه یافت

رییس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر در دیدار رایزن فرهنگی كشورمان، گفت: برخلاف تصور برخی که معتقدند فلسفه ریشه‌ای غربی دارد، معتقدم فلسفه، از هزاران سال قبل در ایران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خالقی‌راد، رایزن فرهنگی کشورمان در قطر با یوسف الصدیقی، رییس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر دیدار و گفت‌وگو كرد.

یوسف الصدیقی در ابتدای این دیدار گفت: دانشگاه قطر به ویژه دانشکده مطالعات اسلامی این دانشگاه، علاقمند ارتباط علمی بیش‌تر با مجامع علمی و دانشگاهی ایران است.

وی که استاد فلسفه اسلامی در این دانشگاه نیز است، در ادامه سخنان خود گفت: برخلاف تصور برخی که معتقدند فلسفه ریشه‌ای غربی دارد و در قرن‌های بعد از پیدایش آن توسط علمای مسلمان توسعه پیدا کرده است، اعتقاد دارم كه فلسفه، از هزاران سال قبل در ایران وجود داشته است.

رییس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر همچنین با اشاره به مذهب زردشت، گفت: براساس باورهای زردشت، خیر و شر در عالم هستی به عنوان دو ذات وجود دارند؛ بنابراین مبانی تفکری فلسفی از این جهت ایرانی است.

وی همچنین به فلسفه مشاء و فلسفه اشراق اشاره و بیان كرد: فلسفه اسلامی نیز توسط ایرانیان توسعه یافت.

در ادامه مهدی خالقی‌راد، رایزن فرهنگی کشورمان در قطر هم با بیان اینكه همکاری‌های علمی و دانشگاهی، جزو وظایف ذاتی رایزنی‌های فرهنگی ایران در كشورهای مختلف است، با اشاره به توسعه علوم انسانی در ایران طی چند دهه گذشته، بر لزوم ارتباط بیش‌تر دانشگاهی بین ایران و قطر تأکید كرد.

وی تبادل استاد و دانشجو، اعطای فرصت‌های مطالعاتی و همچنین بازدیدهای دوجانبه علمی را در ایجاد نشاط و تبادل علمی دو كشور بسیار مؤثر دانست و افزود: عمق یافتن روابط فرهنگی کشور، عاملی بر پایداری روابط سیاسی کشورهاست و این موضوع امروزه بیش از پیش احساس نیاز می‌شود.

رایزن فرهنگی کشورمان در قطر در ادامه، آمادگی کامل رایزنی فرهنگی ایران در قطر برای سفر اساتید و دانشجویان دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی قطر به كشورمان و بازدید از مراکز علمی و پژوهشی ایران را اعلام كرد.

در پایان این دیدار رایزن فرهنگی كشورمان ضمن اهدای برخی از کتاب‌های منتشر شده در ایران در حوزه فلسفه اسلامی و با معرفی دانشگاه جامعه المصطفی (ص)، دعوتنامه رسمی این دانشگاه از یوسف الصدیقی، رییس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر برای بازدید رسمی و عقد موافقنامه همکاری را به وی تقدیم كرد.

 

کد مطلب 3022059
خداداد خادم

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