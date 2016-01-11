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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی:

شبکه ارتباطی نخبگان علوم انسانی راه اندازی می شود

شبکه ارتباطی نخبگان علوم انسانی راه اندازی می شود

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی گفت: با توجه به سابقه این پژوهشگاه قرار است دبیرخانه دائمی شبکه ارتباطی با نخبگان علوم انسانی در این پژوهشگاه راه‌اندازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی قبادی امروز در مراسم پنجاهمین سالگرد پژوهشگاه علوم انسانی گفت: هدف از راه اندازی دبیرخانه دائمی شبکه ارتباطی با نخبگان علوم انسانی این است که بتوانیم از ظرفیت محققان و پژوهشگران این حوزه به خصوص افراد پیشکسوت استفاده کنیم.

وی افزود: پژوهشگاه علوم انسانی دغدغه ارتباطی تمدن نوین اسلامی را دارد به همین دلیل این دبیرخانه در پژوهشگاه راه اندازی خواهد شد.

قبادی ادامه داد: پژوهشگاه علوم انسانی با تکیه بر برنامه توسعه راهبردی خود در حال حاضر به حدی رسیده است که می تواند گنجینه‌ها و مزایای ظرفیت های حوزه علوم انسانی را به ویژه در زمینه ادبیات و فرهنگ به جهان معرفی کند.

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی اضافه کرد: فرهنگ در علوم انسانی ریشه دارد و این پژوهشگاه وظیفه خود می داند که در بازشناسی و بازآفرینی میراث های معنوی اسلامی- ایرانی و شناساندن این ظرفیت ها به جهانیان حرکت کند.

قبادی خاطرنشان کرد: بزرگداشت نیم قرن عمر پژوهشگاه علوم انسانی پاسداشت سرمایه های فکری ایران است زیرا پژوهشگاه نماد تمدن معاصر ایران در حوزه علوم انسانی است.

کد مطلب 3022061

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