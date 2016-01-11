شبکه ارتباطی نخبگان علوم انسانی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی قبادی امروز در مراسم پنجاهمین سالگرد پژوهشگاه علوم انسانی گفت: هدف از راه اندازی دبیرخانه دائمی شبکه ارتباطی با نخبگان علوم انسانی این است که بتوانیم از ظرفیت محققان و پژوهشگران این حوزه به خصوص افراد پیشکسوت استفاده کنیم.

وی افزود: پژوهشگاه علوم انسانی دغدغه ارتباطی تمدن نوین اسلامی را دارد به همین دلیل این دبیرخانه در پژوهشگاه راه اندازی خواهد شد.

قبادی ادامه داد: پژوهشگاه علوم انسانی با تکیه بر برنامه توسعه راهبردی خود در حال حاضر به حدی رسیده است که می تواند گنجینه‌ها و مزایای ظرفیت های حوزه علوم انسانی را به ویژه در زمینه ادبیات و فرهنگ به جهان معرفی کند.

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی اضافه کرد: فرهنگ در علوم انسانی ریشه دارد و این پژوهشگاه وظیفه خود می داند که در بازشناسی و بازآفرینی میراث های معنوی اسلامی- ایرانی و شناساندن این ظرفیت ها به جهانیان حرکت کند.

قبادی خاطرنشان کرد: بزرگداشت نیم قرن عمر پژوهشگاه علوم انسانی پاسداشت سرمایه های فکری ایران است زیرا پژوهشگاه نماد تمدن معاصر ایران در حوزه علوم انسانی است.