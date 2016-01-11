رئیس سابق فدراسیون پزشکی ورزشی کشور درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پور کاظمی رئیس سابق فدراسیون پزشکی ورزشی کشور یکشنبه شب دار فانی را وداع گفت.

پور کاظمی از چهره‌های مطرح کشور و مؤلف چندین کتاب پزشکی و ورزشی بودند که مدتی در بستر بیماری قرار داشت، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (IFSM)، دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (NADO)، رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک (NOC)، نایب‌رئیس یونسکو در حوزه دوپینگ سازمان ملل متحدUNESCO و ... ازجمله سوابق دکتر پور کاظمی بوده است.

شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس در مجلس نیز در پیامی با تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم پورکاظمی افزود: دکتر پورکاظمی با کسب کرسی‌های مختلف بین المللی در زمینه پزشکی ورزشی باعث افتخار ایرانیان و علی الخصوص رامسر بود و بی شک خدمات بی شائبه آن مرحوم تا سال ها ماندگار خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت بزرگ را حضور خانواده معزز آن مرحوم، مردم شریف منطقه، جامعه پزشکی ورزشی کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای همه بازماندگان صبر و اجر نیکو و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت بی‌کران الهی را مسئلت می‌نمایم.