به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت در حاشیه دیدار و گفتگو با «ازدراوکو پوچیوالشِکـ» وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی با اشاره به از حمایت ایران برای توسعه همکاری‌های فنی و تکنیکی به منظور انتقال دانش فنی با کشور اسلوونی، گفت: در این دیدار با طرف اسلونیایی، توسعه همکاری‌ها در زمینه لوله گذاری نفت و گاز، تجهیزات فنی و انتقال دانش فنی برای تجهیزات دقیق بررسی شد.

معاون امور بین الملل وزیر نفت با اعلام اینکه هیات اسلوونیایی به منظور توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، ارتباطات، محیط زیست و علوم و صنایع به ایران آمده است، تصریح کرد: مهمترین همکاری‌های مورد نظر وزارت نفت با اسلوونی، انتقال دانش فنی در زمینه خدمات فنی و مهندسی است.

این مقام مسئول به بهبود روابط ایران و اسلوونی در طول دو سال گذشته تاکنون، اظهار داشت: چهار شرکت از شرکت‌‌های بزرگ اسلوونی از جمله یک شرکت فعال در زمینه نفت و گاز، شب گذشته دفاتر نمایندگی خود را در تهران افتتاح کرده‌اند.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان اینکه دو طرف در این دیدار زمینه های همکاری را بررسی کردند، بیان کرد: وزارت نفت ایران نیز از توسعه همکاری‌ها با کشور اسلوونی در زمینه‌های توسعه تکنیکی و فنی استقبال و حمایت می‌کند.

وی همچنین با بیان این که اسلوونی از گذشته واردات محصولات پتروشیمی را از ایران داشته است، تاکید کرد: این کشور بسیار علاقمند به افزایش واردات این محصولات است.

زمانی نیا با اشاره به این که اسلوونی از کشورهای صنعتی است که از یوگسلاوی جدا شده است و جمعیت کمی دارد، خاطرنشان کرد: این کشور، صادرات محور است و در زمینه تجهیزات نفت و گاز، ارتباطات و مخابرات و بیشتر در زمینه تجهیزات دقیق فعالیت دارد و با ١٤ کشور از جمله روسیه همکاری دارد.