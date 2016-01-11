به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر اسبکوه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت واحدهای تاناکورا در سطح شهر خرم آباد اظهار داشت: متاسفانه دو سال بوده که شاهد فعالیت واحدهای عرضه لباس های دست دوم و تاناکورا در سطح شهر خرم آباد هستیم.

وی با تاکید بر لزوم برخورد با فعالیت این واحدها در سطح شهر خرم آباد بیان داشت: البسه عرضه شده در این واحدهای تاناکورا دارای هزاران ویروس و باکتری بوده و این در حالیست که این واحدها به راحتی در سطح شهر فعالیت دارند.

نایب رئیس اتاق اصناف خرم آباد با اشاره به شناسایی این واحدهای تاناکورا در سطح شهر عنوان کرد: متاسفانه تعداد این واحدها روز به روز در شهر خرم آباد رو به افزایش است.

اسبکوه بیان داشت: در گذشته تعداد این واحدهای تاناکورا در سطح شهر خرم آباد ۲۴ مورد بوده که این تعداد ظرف دو سال گذشته در خرم آباد به بیش از ۵۰ واحد رسیده است.

وی با بیان اینکه تعداد این واحدها از سوی اتاق اصناف خرم آباد شناسایی شده است گفت: در این راستا واحدهای ذی ربط باید نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف خرم آباد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت حدود ۱۸ واحد صنفی در خرم آباد خبر داد و گفت: این تعداد واحد تحت نظر ۱۸ اتحادیه فعالیت دارند.

اسبکوه تصریح کرد: یکی از اقدامات در دستور کار اتاق اصناف خرم آباد شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه است و این امر تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد.