جزئیات سرقت مسلحانه طلافروشی/ پایان فرار ۱۰ ماهه متهمان

به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۱۱ صبح ۱۷ اسفند ماه سال گذشته وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی در خیابان ماهان به کلانتری ۱۵۲ خانی آباد اعلام شد.

با حضور ماموران کلانتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که سه سرنشین یک دستگاه خودرو سواری سمند نوک مدادی با صورت پوشیده و مسلح به دو قبضه اسلحه کمری، پس از تیراندازی و تخریب شیشه یک مغازه طلافروشی اقدام به سرقت بیس از ۳ کیلوگرم طلا و جواهرات داخل ویترین مغازه کردند.

پرونده در اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت مسلحانه طلافروشی" و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کشف خودرو مسروقه

همزمان با اعلام خبر سرقت مسلحانه به اداره یکم پلیس آگاهی ، طرح مهار از سوی کلانتری ۱۵۲ خانی آباد در محدوده محل سرقت به اجرا گذاشته شد که در نتیجه ی آن ، خودرو سمند نوک مدادی مورد استفاده توسط سارقین مسلح در خیابان ابوذر به صورت رها شده کشف شد .

با شناسایی صاحب خودرو مشخص شد که دو روز پیش از سرقت مسلحانه ی مغازه طلافروشی، این خودرو توسط دو نفر و به شیوه مسلحانه در منطقه جنت آباد سرقت شده است.

مالک خودرو در خصوص نحوه سرقت خودرو به کارآگاهان گفت: "۱۵ اسفند ساعت ۱۱ شب در محدوده ایستگاه مترو خودرو شخصی ام دچار نقص فنی شد ؛ در همین زمان، دو نفر جوان به بهانه کمک کردن برای روشن شدن ماشین به من نزدیک شده و اعلام کردند که حاضر به هل دادن خودرو هستند. پس از چند ده متر هل دادن، سرانجام خودرو سمند روشن شد ؛ به قصد تشکر از آن دو جوان، از ماشین پیاده شدم که ناگهان همان دو نفر با تهدید دو قبضه اسلحه کمری اقدام به سرقت خودرو بنده کردند " .

کشف اسلحه غیرمجاز

تحقیقات پلیسی در حالی ادامه داشت که ۱۵ دی ماه، کارآگاهان پلیس آگاهی در ادامه اقدامات خود برای شناسایی و دستگیری سارقین تحت تعقیب پلیس آگاهی، اقدام به دستگیری احدی از این سارقین بنام "ناصر" در منطقه خانی آباد کرده و در بازرسی از مخفیگاه این شخص موفق به کشف یک قبضه اسلحه کمری غیرمجاز شدند.

دستگیری سارقان طلافروشی ماهان

با کشف اسلحه کمری غیرمجاز، ناصر برای تحقیقات در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت؛ ناصر (۲۶ ساله) در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: اسلحه متعلق به برادرزنم به نام جواد ( ۲۵ ساله ) است که چند ماه پیش به خانه ام و اسلحه را به صورت امانت به من داد و طی این مدت من هیچ اطلاعی از انجام سرقت مسلحانه ی طلافروشی توسط جواد نداشتم.

با شناسایی محل سکونت جواد در یکی از استان مرزی در غرب کشور ، کارآگاهان اداره یکم با اخذ نیابت قضایی به یکی از شهرهای مرزی اعزام و سر انجام ۱۷ دیماه امسال موفق به دستگیری جواد شده و در بازرسی از مخفیگاه متهم وی یک قبضه اسلحه کمری مورد استفاده در سرقت مسلحانه طلافروشی خیابان ماهان کشف شد .

جواد در همان تحقیقات صراحتا به سرقت مسلحانه طلافروشی در خیابان ماهان اعتراف و نام دو نفر از بچه محل های خود بنام های "هادی. ص" (۳۸ ساله) و "انور. س" (۲۷ ساله) را به عنوان دیگر اعضای گروه سارقان مسلح طلافروشی معرفی کرد .

جواد در ادامه اعترافاتش عنوان کرد که سرقت مسلحانه خودرو سمند نیز توسط وی و هادی صورت گرفته است؛ همچنین جواد در خصوص نحوه شناسایی محل سرقت نیز به کارآگاهان گفت: محل زندگی خواهر و دامادمان (ناصر) درنزدیکی محل سرقت قرار داشت؛ در طول مدتی که در یکی از بازارهای میوه و تره بار جنوب تهران، به عنوان کارگر یکی از غرفه ها مشغول به کار بودم ، به خانه ی خواهرم تردد زیادی داشتم؛ طی این مدت، محل طلافروشی به محل دائم تردد من تبدیل شده بود تا اینکه با همراهی دو نفر از دوستانم در بازار میوه و تره بار، تصمیم به سرقت طلافروشی گرفت .

با شناسایی "هادی" و "انور" به عنوان دو عضو دیگر گروه سارقین مسلح ، این دو نفر نیز در همان روز دستگیر و آن‌ها نیز همانند جواد صراحتا به سرقت مسلحانه از طلافروشی اعتراف کردند .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از طلافروشی خیابان ماهان، در همان محل وقوع سرقت ( طلافروشی ) و با حضور صاحب طلافروشی، هر سه متهم و کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ انجام شد.

وی افرود: قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس محترم پرونده صادر و هر سه متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند .