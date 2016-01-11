وزیر بهداشت از حمید سبزواری عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز از حمید سبزواری شاعر انقلاب در بیمارستان آسیا عیادت کرد.

از روز گذشته شایعات مختلفی در سایت‌های خبری در مورد درگذشت استاد سبزواری مطرح شده بود.

استاد حمید سبزواری از دو هفته پیش به دلیل خونریزی معده در بیمارستان بستری شد و هم اکنون تحت مداوا قرار دارد. این بیماری یک ماه است که ایشان را درگیر کرده اما به دلیل نداشتن نشانه‌های بیرونی، خانواده او متوجه این مسئله نشده بودند تا اینکه به دنبال ضعف شدید او را به بیمارستان منتقل کردند.

در مدت بستری بودن حمید سبزواری در بیمارستان، برخی از مسئولان و شاعران از وی عیادت کرده اند.