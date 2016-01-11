با خواننده داعشی آشنا شوید

خبرگزاری ایلنا نوشت: گروه تروریستی تکفیری داعش با حمایت مستقیم و غیرمستقیم برخی کشور های مرتجع منطقه و برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا به وجود آمد و تاکنون نیز با کمک های این کشورها به حیات خود ادامه داده است.



پیش از این اسناد بسیاری از کمک های مالی و تسلیحاتی برخی کشورهای عرب منطقه و نیز کشورهای غربی منتشر شده است. در آخرین نسخه از کمک ها، این بار اسنادی از کمک های فرهنگی آل سعود به این گروه تروریستی فاش شده است. «ماهر مشعل» خواننده معروف عربستانی، هدیه فرهنگی و هنری آل سعود به گروه تروریستی داعش است. این خواننده اهل عربستان، وظیفه تهیه و تولید آلبوم های صوتی و تبلیغاتی داعش را بر عهده دارد.



این خواننده در قالب تک خوان تواشیح هایی که این گروه صیونیستی تکفیری، بر روی تصاویر عملیات های انتحاری و یا اعدام مردم بی دفاع قرار می دهد، ایفای نقش می کند. حال داعش به پاس قدردانی از زحمات ماهر مشعل، از او مستندی تهیه کرده است و در بخش هایی از آن، با شخصی به نام «ابو زبیر الجرزاوی» که تهیه کننده بیشتر تواشیح های تبلیغی داعش است، در مورد ماهر به مصاحبه پرداخته است.



پیش از این نیز چهره یک خواننده پاپ غربی در میان عناصر داعش دیده شده بود.



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