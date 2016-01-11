مشاور امنیت ملی هند خواستار تعویق مذاکرات دهلی نو- اسلام آباد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری «اکسپرس نیوز»، «اجیت دوول» مشاور امنیت ملی هند خواستار فسخ مذاکرات دهلی نو- اسلام آباد شد.

وی دلیل به تعویق افتادن این مذاکرات را حمله به فرودگاه «پتان کوت» هند ذکر کرد و بیان داشت که تا جزییات کامل مربوط به این حمله بررسی و پرونده مربوطه رسیدگی کامل نشود، هند و پاکستان مذاکره نخواهند کرد.

لازم به ذکر است که بر اثر حمله افراد ناشناس به پایگاه نیروی هوایی هند در «پتان کوت» منطقه مرزی این کشور با پاکستان در روزهای گذشته ۷ نظامی هندی و ۶ تروریست کشته شدند.

رسانه های هند بر این باورند «آی اس آی» (سازمان اطلاعاتی امنیتی پاکستان)، در حمله به پایگاه هوایی «پتان کوت» ایالت پنجاب هند و نیز حمله به کنسولگری هند در مزار شریف افغانستان نقش دارد.

بعد از این حادثه «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند برای تحقیقات در مورد حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» واقع در ایالت پنجاب هند قول مساعد داد.

همچنین روز گذشته نیز «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، طی تماس تلفنی با نواز شریف از دو شکور هند و پاکستان خواست که علی رغم موانع موجود مذاکر ات را ادامه دهند

نواز شریف نیز ضمن اظهار اطمینان از برگزاری این مذاکرات بیان کرد که پیگیری تحقیقات لازم در جهت شناسایی عاملان حمله به فرودگاه پتان کوت هند در دست انجام است و برای تکمیل این روند لازم است که هندوستان نیز مستندات لازم را در اختیار اسلام آباد قرار دهد.

لازم به ذکر است که پس از دیدار نخست وزیران هند و پاکستان درحاشیه اجلاس پاریس و حضور وزیر خارجه هند در کنفرانس «قلب آسیا» تمام زمینه های لازم برای بهبود روابط هند و پاکستان و شروع مجدد مذاکرات برقرار شد و تصمیم بر این شد که این مذاکرات در ۱۴ و ۱۵ ژانویه با حضور دبیر کل امور خارجه دو کشور در «اسلام آباد» برگزار شود.