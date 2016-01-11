بررسی خارج از نوبت ۵ لایحه دولت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی درخواست تغییر دستور برای بررسی تعدادی از لوایح دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر این اساس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر دستور برای بررسی لایحه تحدید حدود دریای عمان بین جمهوری اسلامی و دولت سلطنتی عمان شد.

نوذر شفیعی نماینده ممسنی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در خصوص لزوم بررسی خارج از نوبت این لایحه، گفت: منافع جمهوری اسلامی و دولت عمان در این لایحه دیده شده، دولت عمان این موافقتنامه را تصویب کرده و قرار است از طرف این دولت هیاتی برای رایزنی در خصوص این قانون ظرف چند روز آینده به ایران سفر کند؛ لذا لازم است هر چه سریعتر این لایحه در مجلس به تصویب برسد.

نمایندگان نیز با ۱۰۰ رای موافق، ۱۱ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس این لایحه را به تصویب رساندند.

در ادامه کمیسیون صنایع خواستار بررسی خارج از نوبت لایحه اصلاحات اساسنامه کنوانسیون و آئین‌نامه کلی فراهم‌آیی‌ها، کنفرانس‌ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات و همچنین لایحه عضویت ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سامیک) شد.

رحمانی رئیس کمیسیون صنایع در این خصوص گفت: موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی در سال ۱۹۹۹ تشکیل شده و ۳۳ کشور اسلامی عضو آن هستند.

وی تاکید کرد: اگر به موقع عضو این موسسه نشویم، خسارت‌هایی به ایران وارد می‌شود و نتایج اندازه‌گیری‌هایمان توسط سازمان‌ها پذیرفته نمی‌شود و مجبوریم نتایج اندازه‌گیری‌هایمان را جهت تعیین به سازمان‌های بین‌المللی بفرستیم.

در پایان نمایندگان با اولویت در بررسی این دو لایحه موافقت کردند.

در ادامه کمیسیون عمران خواستار بررسی خارج از نوبت لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌الملل بین دولت‌های عمان، ایران، قطر، ترکمنستان و ازبکستان که به موافقتنامه عشق‌آباد معروف است، شد.

علاوه بر این کمیسیون عمران خواستار بررسی خارج از نوبت لایحه اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی‌های دریایی ناشی از کشتی‌ها شد.

نمایندگان با درخواست کمیسیون عمران نیز موافقت کردند.