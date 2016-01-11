به گزارش مهر به نقل از «اردو پوئنت»، «ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه در سفر امروز به دهلی‌نو در مورد مبارزه با تروریسم و تهدید گروه‌های تروریستی و گسترش روابط امنیتی و اقتصادی بحث و تبادل نظر می‌کند.

بر اساس گزارش‌ رسانه ها هند نیز خواستار گسترش روابط با کشور سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعاتی برای مبارزه با تهدیدات گروه تروریستی داعش است.

در این سفر مقامات هند و سوریه درباره تقویت روابط تجاری و انرژی گفتگو خواهند کرد. سوریه از حمایت هند در شورای امنیت سازمان ملل تشکر و قدردانی کرده است. هند دوبار در سال ۲۰۱۳ میلادی، میزبان «بثینه شعبان» مشاور رئیس جمهوری سوریه بوده است.

همچنین المعلم با مقامات ارشد هند در مورد مذاکرات سیاسی برگزار شده در مورد وضعیت سوریه و عراق صحبت خواهد کرد. هند که سالها نگران حضور برخی از گروههای تفرقه افکن است، گسترش روابط دوجانبه بویژه در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم با سوریه را مهم تلقی می‌کند.

علاوه‌ برآن، المعلم با «سوشما سوراج» وزیر امور خارجه هند نیز دیدار خواهد کرد و در مورد گسترش همکاریهای امنیتی بویژه برنامه تبادل اطلاعات برای مبارزه با تهدیدات داعش بحث و گفتگو خواهند نمود.