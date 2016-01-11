جزئیات ساخت و کابرد ۶ دستگاه لیزر درمانی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدرضا رزاقی از ساخت ۶ دستگاه ليزر در حوزه پزشكي توسط محققان ايراني خبر داد و گفت: پنج مورد از اين دستگاه ها که با همت مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران ساخته شده به بهره برداري رسيده و يك دستگاه ديگر نيز بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به سياست های كلي مركز تحقيقات كاربرد ليزر و در راستاي اهداف شبكه ملی تحقیقات لیزر پزشکی در زمينه بومي سازي دستگاه ها، سعي كرديم با همکاری مراکز علمی با ایجاد در عرصه توليد دستگاه ها در داخل كشور فعاليت هاي خود را گسترش دهيم كه در نتيجه آن خوشبختانه تا به امروز موفق شديم ۶ دستگاه را در داخل كشور با همكاري مركز ملي علوم و فنون توليد كنيم.

رزاقی افزود: كارآزمايي باليني اين دستگاه ها به اتمام رسيده و پروانه بهره برداري آنها نيز از طرف اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت صادر شده است.

وی با ذكر اين مطلب كه درحال حاضر پنج مورد از اين تعداد دستگاه ها توسط پزشكان متخصص ايراني درحال استفاده است، اظهار داشت: ششمين دستگاه نيز که در زمينه ليزر در دندان پزشكي توليد شده است كه در مرحله كارآزمايي باليني است و بزودي مورد استفاده توسط همكاران دندانپزشک قرار مي گيرد.

رئیس کنگره تازه های لیزر پزشکی با اشاره به اينكه اين دستگاه ها از نظر كارایي توسط پزشكان در حوزه هاي مربوطه تایید شده هستند، افزود: ليزر سنگ شكن سيستم ادراري، ليزر برش بافت هاي نرم، ليزر پروستات، ليزر درد و ليزر پوست توسط پزشكان مورد استفاده قرار گرفته و كارآيی آنها اثبات شده است و ليزر دندان پزشكي نيز به زودي مورد استفاده قرار مي گيرد.

رزاقي گفت: اين دستگاه ها نمونه خارجي نيز دارند اما عملكرد نمونه هاي ايراني كاملا مشابه نمونه هاي خارجي است ضمن اينكه قيمت تمام شده آنها بسيار كمتر و در حدود نصف نمونه هاي خارجي است كه اين مسئله مي تواند صرفه جويي ارزی زيادي براي كشور داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: برخي از قطعات اين دستگاه ها وارداتي است اما قسمت اعظم قطعات در داخل كشور و در مركز ملی علوم و فنون ليزر ساخته مي شود.

رزاقی، در تشریح اهداف مرکز استفاده از ليزر در تشخيص بيماري های بدخيم، افزود: در زمينه سرطان پروستات با استفاده از دستگاه ساخته شده در اين زمينه، كار را شروع كرده ایم و در زمينه برخی از سرطان ها نيز برنامه ريزي هايي در دست انجام داريم تا با همكاري مراكز ذيربط كه در اين زمينه فعال هستند، كار را جلو ببريم چراكه معتقديم مجموعه هاي مختلف بايد با يكديگر همكاري داشته باشند تا بتوان نتيجه مطلوبي را به دست آورد.

رئيس مركز تحقيقات كاربرد ليزر به برخي ديگر از فعاليت هاي اين مركز اشاره كرد و گفت: مجله اي تحت عنوان "ليزر در پزشكي به زبان انگليسي" و به صورت فصلنامه در اين ارتباط منتشر می شود كه علاوه بر Scopus و PubMed اخذ در سايت ISI نيز نمايه شده است و جزو دستاوردهاي اين مركز به شمار مي رود.

رزاقي اظهار داشت: نتايج تحقيقات اين مركز و مقالات همكاران در داخل و خارج از كشور در اين نشريه منتشر مي شود.

وي به تاليف و انتشار هشت عنوان كتاب در زمينه ليزر به عنوان ديگر فعاليت هاي اين مركز اشاره كرد و افزود: اين مركز همچنين موفق شده است مسئوليت قطب ليزر پزشكي ايران را از وزارت بهداشت اخذ كند.

دهمين كنگره سالانه ليزر پزشكي با رويكرد ارايه تازه هاي ليزر پزشكي از هفتم تا نهم بهمن ۹۴ به همت انجمن علمی ليزر پزشكی در سالن شهيد غرضی بيمارستان میلاد برگزار مي شود.