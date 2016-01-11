کمپین سلامت به شرق تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی گفت: طرح کمپین سلامت با هدف اطلاع رسانی در مورد مضرات مصرف نمک، چربی ها و قند و نیز بیماری هایی مانند ایدز، سرطان و راه های پیشگیری از ابتلا به آن اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از امکانات اطلاع رسانی و تبلیغی شهرداری منطقه در اجرای این طرح استفاده می شود افزود: هم اینک در ۱۵ پرتابل اطلاع رسانی منطقه پیام های آموزشی به شهروندان در مورد ضرورت زندگی سالم و راه های پیشگیری از بیماری هایی مانند ایدز و سرطان و تغذیه سالم در قالب کمپین سلامت نصب شده است.

فرخی به نصب پیام های آموزشی در پرتابل های خیابان گلبرگ، تقاطع های امام علی(ع) و شهید مدنی، خیابان گلستان تقاطع بزرگیان، نبش خیابان ابادان،ضلع غربی میدان هلال احمر،میدان امام رضا(ع)،خیابان دماوند نبش خیابان آیت، خیابان دماوند نبش ایستگاه پل، میدان شقایق، خیابان شهید ثانی،خیابان آیت پایین تر از چهار راه تلفنخانه،خیابان دماوند نبش مسیل باختر، سه راه تهرانپارس و میدان رسالت اشاره نمود.

به گفته وی،کمپین سلامت و برنامه های اطلاع رسانی آن به شهروندان تا ۲۵ دی در منطقه ادامه دارد.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه ۸، خاطرنشان کرد: حساس سازی جامعه در مقابل این بیماری ها و ایجاد آگاهی هایی عمومی برای زندگی سالم تر از اهداف دیگر اجرای این کمپین است.