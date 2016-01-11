به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش کمدی بداهه «شهر زامبی» از ۲۲ دی اجرای خود را در تالار محراب آغاز می‌کند. کارگردان این نمایش علیرضا ناظر فصیحی است که سابقه نویسندگی طنز برای سریال‌های طنز «پاورچین»، «نقطه چین»، «شب‌های برره»، «کوچه اقاقیا»، «ساختمان پزشکان» و ... را در کارنامه خود دارد.

نمایش کمدی «شهر زامبی» جدیدترین کار گروه جستجو است که با شیوه بداهه از یک طرح اولیه به اجرا رسیده است.

علیرضا ناظر فصیحی، نسیم للری و علی تابع امام در نمایش «شهر زامبی» بازی می‌کنند و دیگر عوامل این نمایش عبارتند از طراحی صحنه و نور، علی تابع امام، طراح پوستر و بروشور، نغمه شهدی‌پور و بدری دشت پور، عکس، محمد رضا فصیحی و مشاور مطبوعاتی: میترا رضائی.

«شهر زامبی» از ۲۲ دی تا ۳۰ بهمن، ساعت ۱۸:۳۰ در سالن کوچک تالار محراب به صحنه می‌رود. تالار محراب در تقاطع خیابان ولیعصر و امام خمینی واقع شده‌است.

نمایش «شیر در زنجیر» برای دانشجویان با تخفیف ویژه اجرا می رود

بلیت نمایش «شیر در زنجیر» برای دانشجویان تمامی رشته‌های تحصیلی تا پایان اجرا با تخفیف ۴۰ درصد ارائه می‌شود.

نمایش «شیر در زنجیر» به نویسندگی و کارگردانی محسن معینی و تهیه کنندگی نگین میرحسنی واحد که از ۱۹ دی اجرای خود را در تالار اندیشه در حوزه هنری آغاز کرده است، تا پایان اجرا به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه با تخفیف به دانشجویان ارائه می‌شود.

در این نمایش کامران تفتی، پردیس افکاری، رضا حسنی، امیر نیک‌سرشت، بابک جاویدی، وجیهه لاریجانی، محمد تنهایی، محمد مقدسی، مقداد افشار، علی رضا رضوانی، محمدرضا حیدری، ایمان میرهاشمی، حمید فتوحی، علیرضا میرزایی، علی برزگران، احمد شبروی، پگاه نوربخش، کامران گودرزی، لیلا خلیلی، آرمین وجدانی، امیر علی روحی مقدم به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «شیر در زنجیر» از ۱۸ دی تا ۲ بهمن هر شب حتی شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ در تالار اندیشه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.