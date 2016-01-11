داریوش نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مجموع ۵۲ هزار واحد مسكن مهر استان كه در قالب تعاونیهای مسكن مهر و خودمالكی احداث شده تاكنون ۳۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است افزود: در حال حاضر روند اجرای پروژههای مسكن مهر در ۹ شهرستان بالای ۹۶ درصد است.
وی با بیان اینکه امسال همزمان با دهه فجر دو هزار واحد مسكن مهر در استان به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان میشود افزود: میانگین پیشرفت اجرایی مسكن مهر استان در زمان حاضر به ۸۵ درصد میرسد.
نصر ادامه داد: روند اجرای پروژههای مسكن مهر در شهرستانهای ارومیه به دلیل بلندمرتبه سازی، شهرستان سردشت به علت موقیعت كوهستانی و شهرستان مهاباد به دلیل معارض در سالهای گذشته كند بوده ولی در حال حاضر ساخت و ساز مساكن مهر این شهرستانها به سرعت در حال اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با تاكید براینكه نقل و انتقال مساكن مهر قانونی است گفت: لازم است متقاضیان مراحل قانونی نقل و انتقال را بدرستی طی کنند تا شاهد مشکلات آتی نباشند.
نصر با بیان اینکه وام مسکن مهر از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت که ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی مهر در حال ساخت استان مشمول این افزایش وام شدند افزود: این وام به تعاونیهایی تعلق میگیرد که مسکن مهر آنها بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.
وی ادامه داد: آذربایجان غربی درکل دارای ۵۱ هزار و ۷۹۴ واحد مسکن مهر است كه از این تعداد ۴۰ هزار و ۷۵۰ واحد مسكونی متعلق به شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر و ۱۱ هزار و ۴۰ هزار واحد مربوط به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هستند.
نصر با اشاره به اینکه واحدهای مسکن مهر استان ۲۶ هزار و ۳۹ واحد در قالب تعاونی و سه جانبه بوده و مابقی واحدها در قالب خودمالک و گروهی هستند عنوان کرد: تمامی پروژههای باقیمانده مسکن مهر استان به جز پروژههایی که در سال گذشته و امسال در شهر مهاباد واگذار شدهاند در نیمه اول سال آتی به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه عمده واحدهای باقیمانده مسکن مهر استان در شهرهای ارومیه و مهاباد است گفت: عدم وجود شبکه فاضلاب در اکثر سایتهای مسکن مهر، عدم تکمیل آمادهسازی در سایتهای بزرگ از جمله ارومیه و مهاباد، سرعت بسیار کند عملکرد شرکتهای تعاونی که البته دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد هستند و همچنین در برخی پروژهها عدم تکمیل آورده اعضا از مهمترین مشکلات واحدهای باقیمانده به شمار میرود.
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