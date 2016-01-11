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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

سال آینده؛

پرونده مسکن مهر آذربایجان غربی بسته می‌شود

پرونده مسکن مهر آذربایجان غربی بسته می‌شود

ارومیه – مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: با بهره برداری از واحدهای مسکونی مهر باقی مانده استان تا سال آینده پرونده این طرح بسته می‌شود.

داریوش نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از مجموع ۵۲ هزار واحد مسكن مهر استان كه در قالب تعاونی‌های مسكن مهر و خودمالكی احداث شده تاكنون ۳۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است افزود: در حال حاضر روند اجرای پروژه‌های مسكن مهر در ۹ شهرستان بالای ۹۶ درصد است.

وی با بیان اینکه امسال همزمان با دهه فجر دو هزار واحد مسكن مهر در استان به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان می‌شود افزود: میانگین پیشرفت اجرایی مسكن مهر استان در زمان حاضر به ۸۵ درصد می‌رسد.

نصر ادامه داد: روند اجرای پروژه‌های مسكن مهر در شهرستان‌های ارومیه به دلیل بلندمرتبه سازی، شهرستان سردشت به علت موقیعت كوهستانی و شهرستان مهاباد به دلیل معارض در سالهای گذشته كند بوده ولی در حال حاضر ساخت و ساز مساكن مهر این شهرستان‌ها به سرعت در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با تاكید براینكه نقل و انتقال مساكن مهر قانونی است گفت: لازم است متقاضیان مراحل قانونی نقل و انتقال را بدرستی طی کنند تا شاهد مشکلات آتی نباشند.

نصر با بیان اینکه وام مسکن مهر از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت که ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی مهر در حال ساخت استان مشمول این افزایش وام شدند افزود: این وام به تعاونی‌هایی تعلق می‌گیرد که مسکن مهر آن‌ها بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی درکل دارای ۵۱ هزار و ۷۹۴ واحد مسکن مهر است كه از این تعداد ۴۰ هزار و ۷۵۰ واحد مسكونی متعلق به شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر و ۱۱ هزار و ۴۰ هزار واحد مربوط به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هستند.

نصر با اشاره به اینکه واحدهای مسکن مهر استان ۲۶ هزار و ۳۹ واحد در قالب تعاونی و سه جانبه بوده و مابقی واحدها در قالب خودمالک و گروهی هستند عنوان کرد: تمامی پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر استان به جز پروژه‌هایی که در سال گذشته و امسال در شهر مهاباد واگذار شده‌اند در نیمه اول سال آتی به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه عمده واحدهای باقیمانده مسکن مهر استان در شهرهای ارومیه و مهاباد است گفت: عدم وجود شبکه فاضلاب در اکثر سایت‌های مسکن مهر، عدم تکمیل آماده‌سازی در سایت‌های بزرگ از جمله ارومیه و مهاباد، سرعت بسیار کند عملکرد شرکت‌های تعاونی که البته دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد هستند و همچنین در برخی پروژه‌ها عدم تکمیل آورده اعضا از مهم‌ترین مشکلات واحدهای باقیمانده به شمار می‌رود.

کد مطلب 3022121

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