پیگیری برای ثبت سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم

غلامرضا فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر از گلیم سیرجان به عنوان یکی از شاخص ترین صنایع دستی استان کرمان نام برد و اظهار کرد: با موافقت های صورت گرفته پیگیری ها برای ثبت سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم در حال انجام است.

وی از برگزاری جلساتی در این خصوص خبر داد و افزود: در این خصوص باید یکسری مقدمات به صورت مجزا در مرکز استان و شهرستان سیرجان انجام شود.

فرخی با اشاره به تشکیل کمیته ای در معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان برای این منظور، گفت: همچنین در کمیته ای جداگانه در شهرستان سیرجان امور مربوط به ثبت سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم در حال انجام است.

وی زمان تعیین شده از سوی سازمان میراث فرهنگی برای ارسال مدارک و انجام اقدامات لازم را اوایل سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: راه اندازی رشته تحصیلی صنایع دستی و نصب نمادهای مربوط به گلیم در سیرجان از جمله آیتم هایی است که باید انجام شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان یادآور شد: بعد از اجرای موارد گفته شده در سیرجان امور در مرکز استان پی گیری و در نهایت پرونده به تهران ارسال می شود.