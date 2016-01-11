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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان خبر داد:

تولد سالم ۵ قلوهای اصفهانی سه ماه زودتر از موعد

تولد سالم ۵ قلوهای اصفهانی سه ماه زودتر از موعد

اصفهان- رئیس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان از تولد پنج قلوهای اصفهانی مادر ۳۴ ساله‌ خبر داد و گفت: مادر و نوزادان در سلامت کامل به سر می‌برند.

بهناز خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مادر ٣٤ ساله که پنج قلو باردار بود در ٢٤ هفتگی، نوزادان خود را در بيمارستان شهيد بهشتی به دنيا آورد.

وی بیان داشت: نوزادان شامل سه پسر و دو دختر با وزن ٥٥٠،٦٠٠ و ٦٢٠ گرم هستند که در حال حاضر در بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان بيمارستان شهيد بهشتی در سلامت به سر مي‌برند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان تصریح کرد: مادر نوزادان، حدود سه هفته تحت مراقبت های ويژه در بيمارستان شهيد بهشتی بستری بوده که با توجه به تغيير وضعيت مادر، همه كادر درمانی از ساعت ١٠صبح دیروز، طی جلسه فوری به صورت آماده باش درآمدند.

وی اعلام کرد: سپس کادر تخصصی اعم از فوق تخصص نوزادان، فلو نوزادان، رزيدنت نوزادان، متخصص زنان و پرستاران عامل نوزاد با پنج تخت احيا آماده در اتاق عمل حاضر شدند و بلافاصله پس از تولد نوزادان، مادر و پنج قلوها را تحت مراقبت ويژه قرار دادند.

کد مطلب 3022146

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