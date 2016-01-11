تولد سالم ۵ قلوهای اصفهانی سه ماه زودتر از موعد

بهناز خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مادر ٣٤ ساله که پنج قلو باردار بود در ٢٤ هفتگی، نوزادان خود را در بيمارستان شهيد بهشتی به دنيا آورد.

وی بیان داشت: نوزادان شامل سه پسر و دو دختر با وزن ٥٥٠،٦٠٠ و ٦٢٠ گرم هستند که در حال حاضر در بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان بيمارستان شهيد بهشتی در سلامت به سر مي‌برند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان تصریح کرد: مادر نوزادان، حدود سه هفته تحت مراقبت های ويژه در بيمارستان شهيد بهشتی بستری بوده که با توجه به تغيير وضعيت مادر، همه كادر درمانی از ساعت ١٠صبح دیروز، طی جلسه فوری به صورت آماده باش درآمدند.

وی اعلام کرد: سپس کادر تخصصی اعم از فوق تخصص نوزادان، فلو نوزادان، رزيدنت نوزادان، متخصص زنان و پرستاران عامل نوزاد با پنج تخت احيا آماده در اتاق عمل حاضر شدند و بلافاصله پس از تولد نوزادان، مادر و پنج قلوها را تحت مراقبت ويژه قرار دادند.