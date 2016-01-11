دستیار نواز شریف: روابط با تهران برای اسلام آباد حائز اهمیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «طارق فاطمی» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در دیدار با «مهدی هنر دوست» سفیر جدید حمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد گفت: سفیر جدید ایران در اسلام آباد در گسترش روابط ایران و پاکستان نقش ویژه ای خواهد داشت و روابط با ایران برای پاکستان حائز اهمیت است.

مهدی هنردوست نیز در این دیدار گفت: نقش خود را برای گسترش و تعمیق روابط ایران و پاکستان ایفا می کنم. ایران همکاری خود را در حوزه های انرژی و گردشگری ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است «سر تاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان نیز که قبلاً با سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد دیدار کرده بود با اعلام نیازمندی پاکستان به انرژی و ضرورت توسعه همکاری های دو کشور در موضوع صادرات برق به پاکستان و تکمیل خط لوله انتقال گاز به این کشور، سفر آتی «خواجه آصف» وزیر دفاع این کشور به تهران را فرصت خوبی جهت مذاکره با مقامات ایران برای توسعه همکاری های دو کشور در بخش انرژی عنوان کرد.