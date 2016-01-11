بیانیه سپاه فجر فارس در خصوص تشییع شهدای گمنام

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سپاه فجر استان فارس در اين بيانيه آمده است؛

پس از گذشت چهار سال از واقعه بزرگ فرهنگی اجلاسیه شهدای فارس در سال ۱۳۹۰ که با حضور مثال زدنی مردم مومن فارس لحظاتی ناب و فراموش نشدنی را در تاریخ پر افتخار استان ثبت نمود، این روزها دل های مردم ولایتمدار این خطه پر افتخار به انتظار کاروان یکصد شهید دفاع مقدس نشسته اند تا حماسه ای دیگر در طراز اجلاسیه ۱۳۹۰ برپا دارند، بدیهی است در این مقطع زمانی که مهم ترین نیاز کشور حفظ و تقویت انسجام ملی، همدلی و هم‌زبانی است حضور کاروان شهدای گمنام می تواند محور همبستگی و انسجام ملت در سایه رهبری مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) باشد.

با توجه به ورود کاروان بزرگ شهدای گمنام به استان شهیدپرور فارس و لزوم بزرگداشت مقام والای شهیدان، تقویت روحیه شهادت طلبی، معنویت افزایی و مانوس شدن با مکتب شهیدان و شهادت به عنوان سیره و راه شهدا و سید و سالار شهیدان حضرت ابا عیدالله الحسین (ع)، توفیق استقبال از کاروان یکصد شهید والا مقام دفاع مقدس نصیب استان شهید پرور و مردم ولایتمدار فارس که ۱۵ هزار شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی نموده اند، شده است.

بی شک استقبال بی سابقه و گسترده مردم شهید پرور فارس و خانواده های شهدا و ایثارگران از شهدای میهن اسلامی که از روز چهارشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ از غرب استان و شهرستان نورآباد و ممسنی وارد فارس می شوند بار دیگر ولایتمداری و دلدادگی به راه شهیدان را نشان داده و با استشمام عطر شهیدان راه حق نفسی تازه در وجودشان وزیدن خواهد گرفت، نوید این استقبال عظیم و تشییع باشکوه همبستگی و همراهی ملت با آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی است.

همچون تشییع با شکوه ۱۷۵ شهید غواص که نور معنویت را در دل ها روشن نموده و ایستادگی ملت به پای ارزش های انقلاب اسلامی را نشان داد، این بار نیز حضور گسترده مردم ولایتمدار فارس در تشییع شهدای دفاع مقدس تجدید بیعت با آرمان های امام خمینی (ره)، شهدا و انقلاب اسلامی خواهد بود.

گفتنی است نامه استاندار فارس به فرمانده سپاه فجر فارس مبنی بر تعویق مراسم تشییع شهدا بایگانی شده است.

سپاه فجر فارس بدین وسیله از عموم مردم مومن و ولایتمدار فارس و تمام افراد و احزاب با هر نوع گرایش سیاسی برای شرکت در مراسم باشکوه تشییع کاروان یکصد شهید دفاع مقدس و تجدید بیعت دوباره با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی دعوت مي‌كند.