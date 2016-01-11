مسئولان در برنامه ششم توسعه توجه بیشتری به حوزه رسانه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری در نشستی خبری که به مناسبت همایش روز بسیج رسانه و گرامیداشت شهدای خبرنگار، صبح امروز برگزار شد اظهار داشت: اگر ما بخواهیم بهترین های عرصه خبر در جهان را معرفی کنیم، به کسانی خواهیم رسید که جان خود را در طبق اخلاص قرار داده و به شهادت رسیده اند.

وی افزود: ۴ سال از شروع به کار بسیج رسانه می گذرد و در این سالها همواره آموزش و جذب در دستور کار بوده است و امروز نزدیک به ۱۰ هزار خبرنگار عضو این سازمان هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ دفتر بسیج رسانه در کشور فعالیت می کند، تصریح کرد: از نظر ما همه خبرنگارانی که دل و فکرشان برای اعتلای این سرزمین می تپد، بسیجی هستند حتی اگر کاری نداشته باشند.

بصیری خاطرنشان کرد: در این ۴ سال، هم افزایی خوبی بین اعضای بسیج رسانه صورت گرفته و سازمان تلاش کرده زمینه ارتقای آنها را فراهم کند.

وی افزود: تشکیل کلاسهای آموزشی و راه اندازی اردوهای بازدیدی و گفتگومحور مثل گفتگو با صاحبان اندیشه و صنایع، همواره در دستور کار سازمان بسیج رسانه بوده است.

رئیس سازمان بسیج رسانه با اشاره به اینکه اخیراً نزدیک به هزار نفر از سراسر کشور برای بازدید از رسانه های پایتخت به تهران آمده اند، گفت: تلاش می کنیم این ارتباط قوی تر باشد.

بصیری در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: برای رفع مشکل خبرنگاران در حوزه معیشتی و بیمه ای، امکان سنجی خوبی صورت گرفته است؛ هرچند صاحبان رسانه می کوشند برای خبرنگاران خود شرایط کافی را فراهم کنند اما می توانیم بگوییم مظلوم ترین قشر، خبرنگاران هستند و به نظر ما مشکلات آنها باید هرچه سریعتر رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه به رسانه توجه نشده است، اظهارداشت: این مسئله که ما در پایان برنامه ششم توسعه چه تعداد خبرنگار باید داشته باشیم، در این برنامه پیش بینی نشده و مظلوم ترین قشر فعلی جامعه ما، خبرنگاران هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه افزود: باید از مسئولان بخواهیم در برنامه ششم توسعه، توجه بیشتری به حوزه رسانه داشته باشند و در این خصوص سازمان بسیج رسانه جلسات متعددی را برگزار کرده و رایزنی هایی را نیز با نمایندگان مجلس داشته است اما کماکان با در بسته مواجه هستیم.

بصیری با بیان اینکه در حوزه نظری گام های خوبی را سازمان بسیج رسانه برداشته است، افزود: در هفته جاری دو همایش برگزار خواهیم کرد. یکی از این همایش ها، همایش «دموکراسی و رسانه» است که با حضور حسن رحیم پور ازغدی و حجت الاسلام علیرضا پناهیان برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین روز پنج شنبه (۲۴ دی ماه) همایش «مجمع عالی بسیج رسانه» با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران رسانه ای کشور برگزار می شود. در این همایش، علیرضا زاکانی و سردار محمدرضا نقدی سخنرانی می کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه تصریح کرد: شهید «علی محمد روحانی فرد»، شهید محوری و شاخص امسال بسیج رسانه است.

بصیری خبرنگاران را پیامبران رسالت انقلابی در کشور عنوان کرد و افزود: قلم، کاغذ و تریبون آنها به مثابه منبری است که سالها اسلام را به جلو برد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، نخستین دوره جشنواره ابوذر برگزار می شود و تاکنون ۷۳۰ خبرنگار، ۱۲۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده اند و به دلیل استقبال خوب خبرنگاران، تاریخ شرکت در این جشنواره تا ۵ بهمن ماه تمدید شد.

رئیس سازمان بسیج رسانه افزود: سایر اقشار بسیج نیز علاقه مند بودند که در این جشنواره شرکت کنند و انشاءالله سال آینده آنها نیز حضور خواهند داشت.

بصیری با اشاره به ضرورت بازدید خبرنگاران از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هم اکنون یکی از قدرتهای بزرگ دنیا در عرصه ساخت نیروگاه هستیم و لازم است خبرنگاران بازدید کرده و ببینند چه اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بیش از ۲۰۰ شهید رسانه شناخته شده اند، خاطرنشان کرد: در جمع آوری آمار مشکلاتی وجود دارد و همه رسانه ها باید کمک کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه با بیان اینکه می خواهیم فراجناحی عمل کنیم، گفت: البته زمینه های اختلاف وجود دارد و به لحاظ شخصیتی، استقلال کامل معنا ندارد. هر کسی بالاخره وابستگی و دلبستگی هایی دارد، اما اینکه آیا این نظرات باعث اختلاف می شود یا نه؟ مسئله ما است. ما به اقتصاد کشور و رفع مشکل معیشت خبرنگاران توجه می کنیم.

بصیری افزود: وزارت ارشاد دوست دارد که کمک کند اما معضلات متعددی دارد که می توان به معضلات مالی و فراگیر بودن این وزارتخانه و یا اتفاقات حاشیه ای اشاره کرد، به همین دلیل برخی وزارتخانه ها، اولویتشان را تغییر داده اند.

وی خاطرنشان کرد: بسیج رسانه تاکنون ۲۰ پایگاه در تهران راه اندازی کرده است.

رئیس سازمان بسیج رسانه در پایان گفت: صندوق قرض الحسنه خبرنگاران با حضور اصحاب رسانه تشکیل شده است و تا به امروز توانسته کمک های خوبی را به این قشر ارائه کند. از همه خبرنگاران درخواست می کنیم برای فعالیت در این صندوق تلاش کنند.