مینا افروزی، مدیر مسئول موسسه هنرى یشم در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه لباس با موضوع هشت سال دفاع مقدس خبر داد و افزود: من تاکنون دو نمایشگاه مفهومی در حوزه طراحی لباس برگزار کرده‌ام. اولی در کاخ-موزه سعدآباد برگزار شد و به «هنر معماری باستان در پوشش تهران مدرن» می‌پرداخت و دومی نماشگاهی است که همزمان با در سالگرد عملیات والفجر ٨ در فرهنگسراى نیاوران برگزار می‌شود و به نشانه‌ها و المان‌های جنگ توجه می‌کند.

به گفته این طراح لباس، در این نمایشگاه از هیچ پیام مستقیمی استفاده نشده است. چراکه مخاطب با پیام‌های مستقیم و شعارگونه ارتباط برقرار نمی‌کند و آن را پس می‌زند.

این طراح لباس ادامه داد: ما در این نمایشگاه، تنها یک سری رنگ و نشانه از دوران جنگ تحمیلی چون نوار قرمزی که رزمندگان بر پیشانی خود می‌بستند یا چکمه‌های گلی بسنده کرده‌ایم.

افروزی به مفهوم «مد تحمیلی» اشاره و بیان کرد: ما از واژه «دفاع مقدس» به جای «جنگ» استفاده می‌کنیم چراکه جنگ بر ما تحمیل شد و خودمان، خواهان آن نبودیم. همان‌گونه که این سال‌ها فرهنگ و مد تحمیلی داریم. امروز جنگ سخت افزاری ما به پایان رسیده اما جنگ به صورت نرم‌افزاری همچنان ادامه دارد و این برعهده ماست که کاری کنیم تا نوجوانان و جوانان به جای آن‌که از پوشاک خارجی استفاده کنند لباسی برتن بپوشند که با فرهنگ و پیشینه فرهنگی‌شان هماهنگ است.

این طراح از نمایش یک فیلم مستند در حاشیه نخستین نمایشگاه لباس دفاع مقدس خبر داد و افزود:در این مستند سه پرسش را مطرح کرده‌ام. یک از افراد مختلف پرسیده‌ام که رزمندگان برای چه به جبهه رفته‌اند؟ برخی پاسخ داده‌اند براثر شستشوی مغزی یا بیکاری اما همان افراد در پاسخ به سوال دوم که اگر بار دیگر مورد هجوم قرار بگیرید چه می‌کنید و همان افراد جواب داده‌اند از خانواده و ناموس و وطن خود حمایت می‌کنیم. سومین سوال هم این بوده که آیا جنگ تمام شده و بسیاری در پاسخ گفته‌اند: نه هنوز هم جنگ ادامه دارد.

افروزی در پاسخ به این‌که تا چه اندازه به مخاطب شناسی پوشاک با المان‌های دفاع مقدس بر آن پرداخته‌اید گفت: من دو سال است که روی این پروژه کار می‌کنم و مخاطب این نمایشگاه را همه ایرانیان با هر دید و مذهب و مرامی می‌دانم. من همچنین تحقیقات علمى این برنامه را طى سفر به نواحى جنگى انجام داده‌ام. قرار است در این نمایشگاه حدود ٤٠ طرح لباس از من با موضوع هشت سال دفاع مقدس در برابر دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. البته کیف و کفش و شال و روسری هم هست اما چفیه نه چون چفیه، ایرانی نیست.

به گفته او هدف از اجرای این برنامه استفاده از المان‌ها و مفاهیم جنگ تحمیلى در طراحى لباس و بررسى نگاه نسل پس از جنگ به این مفاهیم است به همین‌خاطر فراخوانی منتشر شد و طراحان از گوشه و کنار ایران در این همایش شرکت و طرح‌های خود را ارسال کردند.

نخستین نمایشگاه لباس دفاع مقدس، ۲۰ بهمن ماه و همزمان با سالگرد عملیات والفجر ٨ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.