تلفیق هنر و قرآن نهادینه شدن فرهنگ قرآن را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهبازی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر افزود: برگزاری جشنواره پوستر آیات فرصت مناسبی برای هنرنمایی هنرمندان در موضوعات قرآنی است.

وی ادامه داد: امروز با استفاده از فعالیت‌های هنری آثار قرآنی بسیاری با هنرنمایی هنرمندان تولیدشده و این امر باید بیش از پیش تقویت شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: به‌کارگیری مضامین قرآنی توسط هنرمندان در کنار تولید آثار هنری می‌تواند در راستای کاهش معضلات اجتماعی تأثیر بسزایی داشته باشد و در این راستا باید از این فرصت‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.

شهبازی افزود: با بهره‌گیری از ابزار هنر می‌توان در راستای تبیین مبانی دینی و قرآنی نیز اقدامات مؤثری انجام داد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: تلفیق هنر و قرآن می‌تواند در پایتخت شور و شعور حسینی زمینه خوبی برای تبیین آیات قرآنی بوده و زمینه نهادینه شدن فرهنگ قرآنی را به خوبی فراهم کند.

شهبازی تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآنی موجب کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود و در این میان باید شتاب بیشتری به توسعه و رشد فرهنگ قرآنی داشته باشیم.

وی افزود: جوانان باید به سمت هنر تلفیقی با قرآن گرایش پیدا کند چون قرآن بهترین ابزار برای هدایت افراد است.