۴ سارق با ۱۸ فقره سرقت در قزوين دستگیر شدند

سرهنگ علی حسین حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دستگیری یک سارق قطعات خودرو توسط مأموران کلانتری ۱۲ بازار سارق در بازجویی تخصصی مأموران به چهار فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف و روانه زندان شد.

وی افزود: همچنین مأموران كلانتری ۱۳ باهنر قزوین نیز یك سارق را دستگیر كه سارق در بازجویی تخصصی مأموران به پنج فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف كرد.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین بیان كرد: مأموران انتظامی شهرستان قزوین نیز یک سارق را دستگیر كه سارق در بازجویی تخصصی مأموران به پنج فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف و روانه زندان شد.

سرهنگ حسینی نژاد عنوان کرد: همچنین مأموران كلانتری ۱۱ مدرس قزوین یک سارق را دستگیر كه سارق در بازجویی تخصصی مأموران به سه فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف كرد.

کشف ۳۰۰میلیون ریال کالای قاچاق از دو دستگاه خودرو

رئیس پلیس آگاهی استان در ادامه از کشف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در بازرسی از دو دستگاه خودرو در قزوین خبر داد.

سرهنگ حسینی نژاد گفت: در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بامداد امروز مأموران پلیس آگاهی استان هنگام کنترل خودروهای عبوری در آزادراه «قزوین – زنجان» به دو دستگاه سواری مشکوک و خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی مأموران از سواری پژو ۲۰۶ تعداد ۹۸۵ ثوب البسه خارجی قاچاق و در بازرسی از سواری سمند تعداد ۹۳۰ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق کشف شد .

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ارزش تقریبی کالای کشف‌شده ۳۰۰ میلیون ریال است گفت: در این رابطه چهار نفر پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.