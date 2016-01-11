عده ای به دنبال دور زدن مجلس و قانون در قراردادهای نفتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نطق میان دستور با اشاره به جنایت بی سابقه آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ النمر اظهار داشت: این جنایت نشانه اوج سبوعیت و عقب ماندگی یک رژیم مفلوک است.

وی افزود: آل سعود با این جنایت به سراشیبی سقوط و ورطه نابودی نزدیک تر شد؛ سکوت و بی عملی مجامع بین المللی و قدرت های سلطه گر جز توجیه و تایید این فجایع هولناک چه معنای دیگری می تواند داشته باشد!؟

سلیمی تصریح کرد: هرچند تعرض به سفارت یک کشور امری غیر قابل دفاع است، اما سوال اصلی اینجاست که چرا اقدامات به موقع از طرف دستگاه دیپلماسی برای پاسخگویی به غیرت انقلابی و مذهبی مردم صورت نگرفت و آیا انفعال در دیپلماسی خارجی جز جریحه دار شدن چند کشور دست دوم ثمره دیگری داشته اشت.

بازی مضحک کنگره آمریکا نیازمند اقدام متقابل و انقلابی است

نماینده مردم محلات و دلیجان در ادامه اظهار داشت: نقض پی در پی برجام توسط آمریکا و بازی مضحک کنگره نیازمند اقدام قاطع، انقلابی و متقابل است؛ امید است هیات نظارت بر اجرای برجام به افکار عمومی پاسخ دهد که چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته است.

سلیمی همچنین با اشاره به شیوه نامه جدید قراردادهای نفتی در دولت گفت: قراردادهای جدید نفتی موجب نگرانی کارشناسان و افراد صاحب نظر شده است؛ مبادا کرسنت دیگری در راه باشد! چرا با وجود نص صریح اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر تصویب کلیه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادها توسط مجلس شورای اسلامی، عده ای به دنبال دور زدن مجلس و قانون هستند!؟

وی خطاب به وزیر نفت تاکید کرد: جناب آقای زنگنه! نظر هیات تطبیق مصوبات نمی تواند جایگزین مصوبات مجلس باشد، چراکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص و هیات دیگری واگذار کند.

۸ میلیون بیکار داریم/ برجام دولت برای رفع بیکاری چیست؟

این نماینده مجلس در ادامه نطق خود با بیان اینکه طبق آمارها ۸ میلیون بیکار در کشور داریم، اظهار داشت: برجام و نقشه راه دولت برای حل معضل بیکاری چیست؟ رکود و دود نیز زندگی مردم را فلج کرده است، نقشه راه دولت برای حل این مشکلات یعنی رفع رکود و آلودگی هوا کدام است.

سلیمی خاطرنشان کرد: مستمندان با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند؛ برجام حمایت از این اقشار فرودست را آقایان دولت ارائه کنند.