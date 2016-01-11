قرعه کشی لیگ برتر در اسفندماه و تعطیلی ۵۰ روزه مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر فوتسال ایران روز گذشته به اتمام رسید و تیم تاسیسات دریایی توانست به عنوان قهرمانی برسد. کمیته فوتسال، امسال با توجه به مسابقات جام ملتهای آسیا و نیاز تیم ملی به اردوی یک ماهه در تلاش بود تا لیگ برتر را به موقع تمام کند که این اتفاق هم رخ داد.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است دوره بعدی مسابقات لیگ برتر اردیبهشت ماه سال آینده آغاز شود و در تاریخ اول بهمن ۱۳۹۵ به اتمام برسد. قرعه کشی مسابقات هم ۱۹ اسفندماه امسال و بعد از اتمام مسابقات جام ملتهای آسیا صورت می‌گیرد.

با توجه به اینکه مسابقات لیگ دسته اول بعد از تاریخ قرعه کشی به اتمام می‌رسد، جای دو تیم صعود کننده به لیگ برتر در مراسم قرعه کشی خالی خواهد ماند و بعد از مشخص شدن تیم‌های صعود کننده، در جدول جایگزین خواهند شد.

آرش جابری رئیس سازمان لیگ فوتسال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: مسابقات جام جهانی فوتسال سال آینده در کشور کلمبیا برگزار می‌شود و سازمان لیگ کمیته فوتسال تعطیلی ۵۰ روزه‌ لیگ را برای حضور تیم ملی در این مسابقات در نظر گرفته است. در واقع تعطیلات نیم فصل از ۲۱ مردادماه شروع می‌شود و بعد از بازگشت تیم ملی از کلمبیا، از ۱۵ مهرماه از سر گرفته خواهد شد.

برگزاری اردوهای تیم ملی هم یکی از دغدغه‌های کادر فنی است و به همین منظور سیدمحمد ناظم الشریعه از تاریخ اول تیرماه اردوهای هفتگی و سه روزه‌ای را با دعوت از بازیکنان مختلف برگزار خواهد کرد.

برنامه در نظر گرفته شده برای دوره بعدی مسابقات لیگ برتر به این شرح است:

۱- قرعه کشی لیگ برتر ۱۹ اسفند ۱۳۹۴

۲- آغاز مسابقات لیگ ۲۳ ا ردیبهشت ۱۳۹۵

۳- اتمام نیم فصل اول ۲۱ مردادماه

۴- آغاز نیم فصل دوم ۱۵ مهرماه

۵- اتمام لیگ برتر اول بهمن