لزوم رسیدگی دولت به نگرانی مردم درباره قطع یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ابراهیم نکو نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس از عدم پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریسی از فروردین ماه تا امروز انتقاد کرد.

وی همچنین خواستار رسیدگی دولت به نگرانی مردم از عدم پرداخت یارانه‌های نقدی شد.

لاهوتی: عدم پرداخت مطالبات چایکاران و صیادان

در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود گفت: صیادان ۳۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارند و علیرغم مصوبه دولت برای پرداخت این بدهی تاکنون سازمان مدیریت این اقدام را انجام نداده است.

وی همچنین با اشاره به مطالبات ۲۶ میلیارد تومانی چایکاران، گفت: فصل بعدی برداشت چای فرا رسیده، اما هنوز مشکل چایکاران حل نشده است.

لاهوتی اظهار داشت: وزیر رفاه به جای کلنگ‌ زدن بیمارستان، پشت لُدر نشست تا بیمارستان زودتر احداث شود که شلوارشان نیز پاره شد؛ ما حاضریم یک شلوار به ایشان هدیه بدهیم اما کار بیمارستان زودتر انجام شود.

کاتب: انتقاد از رفتارهای سیاسی رئیس دانشگاه آزاد گرمسار

در ادامه غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در تذکر شفاهی گفت: در شرایط رکود اقتصادی، سیستم بانکی نیز به کشاورزان و مرغداران برای بازپرداخت وام‌هایشان فشار وارد می‌کند که این اقدام کار درستی نیست و باید مصوبه دولت مبنی بر استمحال وام‌های کشاورزان اجرا شود.

وی ادامه داد: سیستم بانکی برای پرداخت وام‌های کلان، دستش باز است اما وام‌های خرد به بخش تولید نمی‌پردازد.

نماینده مردم گرمسار با انتقاد از عملکرد رئیس دانشگاه آزاد این شهرستان گفت: رئیس دانشگاه آزاد گرمسار، ریاست حزب کارگزاران در این شهرستان را بر عهده دارد و دانشگاه را در سراشیبی سقوط قرار داده است.

وی خواستار برچیده شدن بساط رفتارهای سیاسی از دانشگاه آزاد واحد گرمسار شد.