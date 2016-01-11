اخلاق ملاک و معیاری در گزینش افراد قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان صبح دوشنبه در گردهمایی گزینشگران دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی اظهار کرد: مبنا و منطق قران به ایمان و تعهد استوار است و این یعنی هر کس در دایره مؤمنین قرار بگیرد باید تعهداتی را بپذیرد و به آن وفادار باشد.

وی با تأکید بر اینکه اصل در جامعه اسلامی به اعتماد است، بیان کرد: در جامعه ایمانی انسان کرامت داشته و به هیچ عنوان نباید حق افراد را خدشه‌دار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در کارهای گزینشی باید شان الهی را در نظر بگیریم، عنوان داشت: گزینش در نگاه الهی از جایگاه بالایی برخوردار است اما باوجود همه سختی‌ها و تلاش ها بازهم احتمال خطا وجود دارد.

لطفیان، نخستین گزینشگر را عالم خداوند متعال عنوان کرد و گفت: ۱۲۴ هزار پیغمبر به‌صورت عمومی و تعداد اندکی به‌صورت تخصصی وارد حریم خداوند می‌شوند و خداوند برای خود حقی قائل شده و ابتدا آن‌ها را مورد گزینش قرار داده است.

وی به معیارهای گزینش خداوند اشاره کرد و افزود: بر اساس معیارهای قران تقوا نخستین معیار در گزینش است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: برای ورود به حریم کبریای خداوند باید تقوا داشته باشیم و ازاین‌رو در نظام اسلامی نیز که تجلی حریم کبریایی خدا است باید تقوا داشته باشیم.

لطفیان، علم، دانش، تخصص و داشتن روحیه جهادی را از دیگر معیارهای گزینش خداوند برشمرد و افزود: یکی از دلایلی که بدبینی در حال حاضر به کارمندان دولتی وجود دارد این است که به این بعد جهادی کمتر توجه شده است.

وی همچنین بر لزوم رازداری در برخی از مسئولیت‌ها تأکید کرد و گفت: گاهی اوقات مسئله رازداری بر دانش، تخصص و جهاد برتری دارد بنابراین باید در سطوح مختلف معیارهای متعدد را مدنظر قرار دهید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه نخستین معیار خداوند در قرآن برای کارگزاری، اصول دین است، بیان داشت: همچنین بر اساس قرآن دومین معیار اخلاق است آن چیزی که گاهی مورد غفلت واقع می‌شود.

لطفیان ادامه داد: آن چیزی که امروز در نظام اسلامی اهمیت دارد اخلاق است که کمتر در هسته‌های گزینش مورد توجه قرار می‌گیرد.