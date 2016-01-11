رهایی کودک ۵ساله از چنگال آدم ربایان/۱۳ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهریار سعیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ربوده شدن کودک پنج ساله جیرفتی از مقابل منزلش گفت: آدم ربایان ۱۰ روز پیش اقدام به ربودن صدرا سلطانی نژاد کردند.

وی ادامه داد: به محض اطلاع پلیس اقدامات اطلاعاتی در این خصوص آغاز شد و با بکارگیری چند تیم از پلیس تخصصی موفق به دستیابی به چند رابط باند آدم ربایی شدیم.

سرهنگ سعیدی با اشاره به اینکه آدم ربایان کودک ربوده شده را به یکی از شهرستان های مجاور انتقال داده بودند، گفت: با اقدام به موقع پلیس ساعت دو بامداد امروز این کودک از چنگال آدم ربایان نجات یافت.

فرمانده انتظامی جیرفت هدف آدم ربایان را اخاذی از خانواده کودک عنوان کرد و یادآور شد: کودک گفته شده در سلامت کامل بوده و به آغوش خانواده خود بازگشته است.

وی از متلاشی شدن این باند آدم ربایی خبر داد و افزود: در این خصوص سرکرده باند آدم ربایی و ۱۲ از اعضاء آن دستگیر شدند.

سرهنگ سعیدی با اشاره به اینکه سه نفر از متهمان دستگیر شده زن بودند، گفت: برای بررسی بیشتر متهمان تحویل مقامات قضایی شده اند.