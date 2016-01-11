به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و با حضور مسعود مرسل پور فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان و مدیران، پارک ولایت قرچک افتتاح شد.

با افتتاح پارک ولایت قرچک با مساحت ۱۰ هزار مترمربع و فضای سبز چهار هزار و ۵۴۵ مترمربع، سرانه فضای سبز در این شهرستان ارتقا پیدا کرد و این می تواند نوید بخش وضعیت بهتری برای مردم این منطقه باشد.

فرماندار شهرستان قرچک در حاشیه این آیین و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه و افزایش سرانه فضای سبز در شهرستان امری ضروری و غیر قابل انکار است.

مسعود مرسل پور افزود: یکی از موضوعاتی که در مدیریت شهری، مورد توجه قرار می گیرد، توسعه فضای سبز است و باید گسترش فضاهای سبز بیش از پیش در شهرستان قرچک مورد توجه قرار گیرد.

وی با ابراز خرسندی از راه اندازی و افتتاح پارک ولایت گفت: باید از تمام کسانی که زمینه افتتاح پارک ولایت را فراهم کردند، تشکر و قدردانی کردند.

این پارک یک دستگاه وسایل بازی پلی اتیلن مخصوص کودکان، ۴۰ نیمکت، یک آبنما و سایر امکانات با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال افتتاح شد.