سردار محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارگاه کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح امشب مراسم شبی با شهدا را در کنار ۹۳ شهید تازه تفحص شده در اهواز برگزار میکند.
وی افزود: حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی امام جمعه موقت اهواز سخنران این مراسم هستند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان تصریح کرد: قرائت زیارت عاشورا توسط حجت الاسلام والمسلمین سید رضا محتسبی از جمله برنامههای این مراسم است.
در ارتباط با زمان و مکان برگزاری مراسم گفت: این مراسم امشب ساعت ۱۹ در معراج شهدای اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز پیکر مطهر ۹۳ شهید گمنام دوران مقدس دقایقی پیش در میان استقبال گرم مردم، مسئولان کشوری و لشکری پس از سالها دوری به خاک میهن بازگشت.
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