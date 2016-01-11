به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا جوکار در گفتگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک اظهار کرد: من آماده می شوم تا در رقابتهای قهرمانی آسیا که از ۱۵ تا ۲۳ اسفند ماه در امارات برگزار می شود شرکت کنم و امیدوارم بتوانم عملکرد خوبی در دو ماده پرتاب نیزه و پرتاب وزنه در این مسابقات داشته باشم.

جوکار با بیان اینکه با کلاسبندی جدید کمیته بین المللی پارالمپیک، کار وی برای حضور در ریو دشوار شده، افزود: ماده تخصصی من پرتاب نیزه و دیسک است اما با تغییراتی که در کلاسبندی جدید ایجاد شده ماده پرتاب نیزه در کلاسی که من در آن حضور دارم از رقابتها حذف شده است و باید در ماده پرتاب وزنه شرکت کنم. من ۲۵ سال است که در ماده پرتاب نیزه فعالیت کرده ام و پرتاب وزنه برایم ماده بسیار دشواری به حساب می آید.

دارنده دو مدال طلای پرتاب دیسک در پارالمپیک های ۱۹۹۶ آتلانتا و ۲۰۰۰ سیدنی و دو مدال نقره پارالمپیک های ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن، در ادامه افزود: انسان به امید زنده است و من هنوز امیدوار به کسب سهمیه پارالمپیک هستم. اما ببینید با تغییراتی که در نحوه کلاسبندی ایجاد شده، نه تنها من بلکه مهرداد کرم زاده، کامران شکری و جواد حردانی هم نمی توانند در مواد تخصصی خود شرکت کنند.

وی گفت: البته در بازی های آسیایی امارات این فرصت را دارم که در دو ماه پرتاب نیزه و پرتاب وزنه شرکت کنم و می خواهم بهترین عملکرد را داشته باشم.

جوکار در پایان گفت: دوست دارم در هر کجا که هستم بتوانم به جامعه و به ویژه جامعه معلولان خدمت کنم چرا که فکر می کنم هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن وجود دارد.