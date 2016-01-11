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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

عبدالرضا جوکار:

هنوز امیدم را برای کسب سهمیه پارالمپیک از دست نداده‌ام

هنوز امیدم را برای کسب سهمیه پارالمپیک از دست نداده‌ام

پرچمدار کاروان ایران در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن ابراز امیدواری کرد بتواند در رقابتهای قهرمانی آسیا که در امارات برگزار می شود سهمیه ورودی پارالمپیک ۲۰۱۶ را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا جوکار در گفتگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک اظهار کرد: من آماده می شوم تا در رقابتهای قهرمانی آسیا که از ۱۵ تا ۲۳ اسفند ماه در امارات برگزار می شود شرکت کنم و امیدوارم بتوانم عملکرد خوبی در دو ماده پرتاب نیزه و پرتاب وزنه در این مسابقات داشته باشم.

جوکار با بیان اینکه با کلاسبندی جدید کمیته بین المللی پارالمپیک، کار وی برای حضور در ریو دشوار شده، افزود: ماده تخصصی من پرتاب نیزه و دیسک است اما با تغییراتی که در کلاسبندی جدید ایجاد شده ماده پرتاب نیزه در کلاسی که من در آن حضور دارم از رقابتها حذف شده است و باید در ماده پرتاب وزنه شرکت کنم. من ۲۵ سال است که در ماده پرتاب نیزه فعالیت کرده ام و پرتاب وزنه برایم ماده بسیار دشواری به حساب می آید.

دارنده دو مدال طلای پرتاب دیسک در پارالمپیک های ۱۹۹۶ آتلانتا و ۲۰۰۰ سیدنی و دو مدال نقره پارالمپیک های ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن، در ادامه افزود: انسان به امید زنده است و من هنوز امیدوار به کسب سهمیه پارالمپیک هستم. اما ببینید با تغییراتی که در نحوه کلاسبندی ایجاد شده، نه تنها من بلکه مهرداد کرم زاده، کامران شکری و جواد حردانی هم نمی توانند در مواد تخصصی خود شرکت کنند.

وی گفت: البته در بازی های آسیایی امارات این فرصت را دارم که در دو ماه پرتاب نیزه و پرتاب وزنه شرکت کنم و می خواهم بهترین عملکرد را داشته باشم.

جوکار در پایان گفت: دوست دارم در هر کجا که هستم بتوانم به جامعه و به ویژه جامعه معلولان خدمت کنم چرا که فکر می کنم هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن وجود دارد.

کد مطلب 3022188

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