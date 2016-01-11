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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱

مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان:

۷۵۰ روستای استان زنجان تحت پوشش تلفن همراه هستند

۷۵۰ روستای استان زنجان تحت پوشش تلفن همراه هستند

زنجان - مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان گفت: در حال حاضر ۷۵۰ روستای استان تحت پوشش تلفن همراه هستند.

نیکنام جدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در حال حاضر۷۵۰ روستای استان زنجان تحت پوشش تلفن همراه هستند، افزود: همین تعداد روستا نیز زیر پوشش خدمات ای دی اس ال هستند.

وی با اشاره به اینکه برنامه برای توسعه پوشش تفن همراه اینترنت را در رستاهای استان زنجان داریم، گفت: وزارتخانه با همکاری برخی از شرکت ها در روستاها پوشش اینترنت پر سرعت بی سیم را خواهد داشت. 

مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان تاکید کرد: تاکنون سعی شده همه شهرها و جاده‌های استان تحت پوشش آنتن‌دهی مخابرات بوده و مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد.

جدیدی افزود: امروز اینترنت نسل سوم موبایل در شهر زنجان افتتاح شده که بعد از آن به ترتیب در شهرهای پرجمعیت استان این مهم محقق خواهد شد.

وی تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت در استان زنجان را ۴۴ هزار مشترک عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان زنجان در خاتمه تعداد شرکت های ارائه دهنده اینترنت در استان زنجان را بیش از ۱۰ شرکت عنوان کرد و گفت: رقابت جدی بین فروشندگان اینترنت وجود دارد و اگر رقابت باشد کم فروشی وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 3022190

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