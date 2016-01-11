طرف غربی درباره تخلف در برجام به ایران نامه نوشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با اشاره به اینکه آیا مجلس دستور کار مهمتری از عمل به فرمان های رهبری دارد، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که در سراسر دوره هشت ساله اجرای برجام وضع هرگونه تحریم در هر سطح از جمله به بهانه تروریست و حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف مقابل نقض برجام بوده و دولت موظف است مطابق بند سه مصوبه مجلس عمل کند.

وی افزود: مطابق مصوبه مجلس دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل را رصد کرده و اقدامات متقابل را انجام دهد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: هم آقای ظریف، هم آقای آملی لاریجانی، هم آقای ولایتی، هم آقای شمخانی و هم شما گفتید که این تحریم هایی که بعد از برجام اعمال شده نقض برجام است.

رسایی اظهار داشت: ۱۱ تحریم دیگر هم در دست اجرا دارند و شما عضو کمیته نظارت بر اجرای برجام هستید که گفته اید برجام نقض شده است رهبری هم که فرمودند مطابق مصوبه مجلس عمل شود پس چرا بیش از این معطل باشیم؟

وی گفت: سانتریفیوژها را جمع کردند، وزارت خارجه پیام تبریک داد. لطفا برای هفته آینده ترتیبی دهید تا وزارت خارجه به مجلس درباره آن گزارش دهد.

به گزارش مهر در پاسخ به تذکر حمید رسایی علی لاریجانی گفت: آنقدر که شما می گویید وضع اسفناک نیست، پیگیری شده که طرف غربی تخلف خود را قطع کند.

وی گفت: آنها نامه نوشتند که این مسئله را رفع می کنیم اگر انجام نشد با آن مقابله می کنیم. به هر حال برجام سازوکار این مسائل را داده است و هرکاری رفتار متناسب خود را می طلبد شما که نمی خواهید منافع ملی از بین برود.

لاریجانی افزود: یکی از دوستان شما عنوان کردند که طبق فرمان رهبری باید مواد غنی شده را طی چند مرحله در اختیار غرب قرار می دادیم اما اینگونه نبوده است در حالی که نگرانی ما از عدم تعهد طرف مقابل بوده ولی وقتی آنها یک جا همه مواد طبیعی را آوردند لازم نبود که ما خلاف آن عمل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منظور من درباره مسئله روادید است که تخلف شده اما نمی توانیم کل برجام را به خاطر یک اشتباه نادیده بگیریم.