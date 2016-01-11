بهبود سطح تولیدات کشاورزی نیازمند بکارگیری یافته های تحقیقاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ارتقاء تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی تحقیق، ترویج و آموزش می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد و با توجه به اینکه فاصله زیادی بین میانگین عملکرد تولید با عملکرد تولیدی کشاورزان وجود دارد، نقش آموزش و تحقیقات کارشناسان بخش کشاورزی برای کاستن فاصله بین این شاخص ها انکار ناپذیر است.

وی در ادامه افزود: متخصصان نظام مهندسی به عنوان بازوان توانمند سازمان جهاد کشاورزی می توانند با جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق از فرآیند تولید محصولات کشاورزی و همچنین با ارائه یافته های تحقیقاتی جدید در این زمینه ما را در رسیدن به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی یاری کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شمال غرب کشور با اشاره به ظرفیت های آذربایجان شرقی در تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: ضرورت دارد که در راستای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت اقتصادی در استان، مطالعه جایگزینی ارقام مقاوم به کم آبی و شوری انجام شود.

شفیعی در پایان بر ضرورت به کارگیری یافته های تحقیقاتی در افزایش بهره وری و راندمان تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار این بخش تاکید و تصریح کرد: کسب جایگاه برتر در تولید محصولات کشاورزی نیازمند بکارگیری آخرین یافته های تحقیقاتی است و فعالیت کشاورزان و مشارکت و همسویی آنان برای به کارگیری آخرین یافته های تحقیقاتی در تولید محصولات سالم است.