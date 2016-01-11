شهرداری باید به یک نهاد اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه بین جمعیت هلال احمر و شهرداری تهران که با هدف کاهش خطرپذیری، افزایش آمادی، افزایش تاب‌آوری، پاسخ مناسب و بازتوانی شهر تهران در برابر حوادث و بلایای طبیعی برگزار شد، با بیان اینکه دو جایگاه را در کشور باید در اولویت قرار بدهیم، اظهار داشت: ای کاش برای یک دهه هر چه داشتیم روی حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم سرمایه گذاری می کردیم، زیرا خروجی این سرمایه گذاری در جای جای کشور و در موقعیت های مختلف جامعه قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اینکه هیچ وقت به مطالبات آموزش و پرورش جواب منفی نداده ام، افزود: شهرداری باید از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل شود و این از شعارهای اولیه ما است.

شهردار تهران ادامه داد: مسجد، منزل، محله و مدرسه مهمترین سرمایه های اجتماعی هستند و اداره شهر باید از این اماکن رقم بخورد.

قالیباف تصریح کرد: مشارکت معنا دار مردم تنها راه حل مشکلات است و بدون حضور مردم هیچ امری مدیریت نمی شود. یکی از گره ها در کشور این است که شهرهای ما در معرض مخاطرات طبیعی فراوان قرار دارد و حضور عینی مردم در آموزش و پرورش است که می تواند روی نسل های آینده در جامعه تاثیرگذار باشد.

شهردار تهران تاکید کرد: آموزش و سازماندهی برای مداخله در هنگام حادثه بسیار موثر است و در مدارس هر چه در سازماندهی و آمادگی بیشتر تلاش کنیم، در هنگام وقوع حادثه تلفات کمتری خواهیم داشت.