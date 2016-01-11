به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در اولین نشست مدیران پرستاری صف و ستاد دانشگاه های علوم پزشکی کشور، با بیان اینکه نیروهای پرستاری یکی از مهمترین گروه های موثر در ارتقای خدمات سلامت هستند، گفت: تعداد نیروهای پرستاری هر کشور ارتباط مستقیمی با ارتقای شاخص های سلامت جامعه و خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستانها دارند.

وی به وجود ۱۸۱ دانشکده پرستاری در کشور اشاره کرد و گفت: این تعداد دانشکده متولی تربیت سالانه ۷ هزار و ۵۰۰ پرستار در کشور هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت از لزوم ایجاد وحدت رویه، تعریف میثاق کشوری و استاندارد ویژه بومی در حوزه منابع انسانی، خدمات و مراقبت ها، لزوم تنظیم سند عرضه و تقاضای نیروی گروه پرستاری و راهنما های بالینی، لزوم رفع کمبود شدید نیرو در گروه پرستاری با عنایت به سطح بندی مراقبت های پرستاری در جامعه، بالین و نظام سلامت، لزوم رفع فاصله زیاد آموزش و پژوهش با نیازهای بالین و جامعه، نیاز شدید به رشد دانش و مهارت پرستاران با تخصص های گروه های بهداشتی و درمانی با جامعه و بالین به عنوان بخشی از ضرورت های مهم به منظور رفع چالش ها و نواقص در مسیر ارائه مراقبت های پرستاری یاد کرد.

میرزابیگی در خصوص تعداد پرستاران مورد نیاز برای نظام سلامت کشور، اظهار داشت: بر اساس نسبت پرستار به جمعیت به ۲۴۰ هزار پرستار، نسبت پرستار به پزشک ۲۱۰ هزار، نسبت پرستار به تخت بیمارستانی ۲۲۰ هزار و بر اساس محاسبه با شاخص های توافقی کلی و روش قانون ارتقای بهره وری حداقل به ۲۶۰ هزار پرستار نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در طول برنامه چهارم توسعه هر سال و با احتساب جایگزینی نیروهای بازنشسته ۹ هزار پرستار و در مجموع برنامه چهارم ۴۵ هزار پرستار فارغ التحصیل شدند، افزود: در طول برنامه پنجم توسعه این تعداد به ۲۳ هزار و در طول اجرای طرح تحول نظام سلامت به ۱۶ هزار فارغ التحصیل رسیدند.

میرزابیگی، تنظیم سند عرضه و تقاضای نیروی انسانی بر اساس نیاز جامعه با لحاظ کردن محدودیت های زیر ساختی دولتی در آموزش و بالین، سطح بندی مراقبت های پرستاری به صورت تخصصی در عرصه های بالینی و غیر بالینی و بازتعریف روشهای ارائه مراقبت ها در بالین و جامعه، تحول در آموزش پرستاری متناسب با سطح بندی مراقبت های پرستاری در بالین و سطح جامعه، اعظای پروانه صلاحیت حرفه ای(RN)، توسعه انجمن های علمی، تدوین شاخص های پرستاری در ابعاد مختلف، اجرای بسته تحول آموزش پرستاری، بکارگیری مربیان، مدرسان و اعضای هیات علمی بالینی و تربیت نیرو و رفع کمبود طی یک برنامه پنج ساله در گروه پرستاری به صورت سطح بندی شده را جزیی از اصول کلی برنامه های تحولی در مراقبت های پرستاری عنوان کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه سطح بندی مراقبت های پرستاری در عرصه های بالینی و جامعه نگر با اولویت نیاز های مردم انجام شده است، اظهار داشت: سطوح ارائه مراقبت های پرستاری شامل مراقبت های اولیه بالینی، مراقبت های عمومی و همچنین مراقبت های تخصصی و فوق تخصصی می باشد.

میرزابیگی در خصوص عملکرد معاونت پرستاری نیز تصریح کرد: تا کنون تدوین چارت معاونت و ارتقای جایگاه تشکیلات پرستاری در وزارت بهداشت و دانشگاه ها، تصویب برنامه های این معاونت در شورای معاونین وزارت بهداشت، ابلاغ بیش از ۲۵ بخشنامه پرستاری در کمتر از یک و نیم سال اخیر به دانشگاه ها و بخش خصوصی، غیردولتی و نیروهای مسلح، تشکیل شرکت تأمین و توسعه نیروی انسانی نیروی پرستاری در وزارت بهداشت و ساماندهی وضعیت نیروهای خرید خدمت، بازنگری و تحول اساسی در روند آموزش پرستاری، اخذ مجوز استخدام بیش از ۱۷ هزار نیرو برای بیمارستانها، ساماندهی نظام اعتبار بخشی با مشارکت این معاونت، مخیر شدن برخورداری از نظام پرداخت عملکردی یا قدیم با رعایت الزامات ویژه، ارجاع پرونده تعرفه های پرستاری به شورای عالی بیمه تأمین و پرداخت بودجه پاویون های پرستاری در دانشگاه ها به ارزش ۶۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها تا دو برابر انجام شده است.

وی در پایان از گنجاندن سه هدف کلی و کمی پرستاری در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: این سه هدف شامل شاخص های ملی، پرستاری جامعه نگر و صلاحیت حرفه ای است که می تواند گشایشی پیش روی فعل مراقبت و جامعه پرستاری باشد.