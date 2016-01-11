علت عدم ارائه دلیل رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولین اجرایی توسط هیات رئیسه قرائت شد.

بر این اساس حمید رسایی نماینده مردم تهران به وزیر کشور درباره عدم اعلام دلایل رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس توسط هیات های اجرایی تذکر داد.

همچنین حجت الاسلام سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان به رئیس جمهور درخصوص اقدام سریع برای رفع رکود اقتصادی و نیز زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره توضیح علت خرید قطعات خودرو از چین و عدم استفاده از توان داخلی تذکر دادند و بر این اساس نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و امیر خجسته نماینده مردم همدان به وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم بازنگری در قیمت بلیت هواپیما و نیز احمد آریایی نژاد نماینده مردم ملایر به رئیس جمهور درخصوص علت تاخیر در پرداخت دوباره یارانه آن دسته از محرومان و مستضعفین که به اشتباه یارانه شان قطع شده است تذکر داد.

احمد امیر آبادی و حجت الاسلام آشتیانی نمایندگان مردم قم به وزیر فرهنگ درباره حل بیمه ای مشکل مداحان و فعالان قرآنی قم و بشیری نماینده مردم پاکدشت به وزیر امور خارجه درباره پیگیری جدی اعدام شیخ النمر و حادثه خمپاره ای سفارت جمهوری اسلامی در صنعا تذکر دادند.

موسی رضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در سملقان به رئیس جمهور درباره اقدام برای یارانه کسانی که در جریان ثبت نام موفق به ثبت نام نشده اند تذکر داد.