به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور در نشست خبری پیش از بازی ایران با سوریه در مسابقات انتخابی المپیک اظهار کرد: تیم ما برای حضور در این مسابقات سخت تلاش کرده و تدارک لازم را دیده و قطعا برای شاد کردن مردم ایران تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

سرمربی تیم امید ادامه داد: ما هدفی فراتر از کسب جواز حضور در المپیک داریم و برای قهرمانی در آسیا به قطر آمده ایم. قطعا تمامی بازیها سخت و دشوار است و هر بازی یک فینال است.

خاکپور در خصوص حریفان مرحله گروهی و بازی مقابل سوریه گفت:قطر به عنوان میزبان مسابقات تیم قدرتمندی است. سوریه تیم سختکوش و جنگنده ای خواهد بود و تیم چین نیز که لیگ خوب و حرفه ای دارد، قطعا رقیب سرسختی خواهد بود.

وی افزود: قطعا بازی سخت و دشواری مقابل سوریه خواهیم داشت. با وجود اینکه سرمربی سوریه ادعا کرد که ظرف بک ماه گذشته شرایط خوبی برای آماده سازی نداشته، مطمئنم که در بازی فردا قدرتمند ظاهر خواهند شد.

خاکپور افزود:خوشبختانه تیم ما شرایط بسیار خوبی دارد و تمامی بازیکنان در سطح خوبی از آمادگی قرار دارند. بازیکنان فردا با تمام توان در زمین ظاهر خواهند شد تا با یک نتیجه خوب مسابقات را آغاز کنیم.

«مهند الفقیری» سرمربی تیم سوریه هم با بیان اینکه ایران و سوریه هر دو نسبت به هم شناخت دارند، گفت: دو، سه بازیکن ما تازه وارد دوحه شده و به اردوی تیم ما اضافه خواهند شد. من مقابل ایران انتظار یک بازی متفاوتی را دارم.