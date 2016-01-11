احتمال برگزاری جام حذفی فوتسال در سال آینده

آرش جابری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتمام مسابقات لیگ برتر و قهرمانی تیم تاسیسات دریایی اظهار کرد: باید از هیات‌های فوتبال، باشگاه‌ها و داوران تشکر کنم که همکاری کاملی برای برگزاری مسابقات داشتند. ما سعی کردیم لیگ را طبق برنامه پیش ببریم و خوشبختانه در موعد مقرر هم آنرا به اتمام رساندیم.

وی درباره اینکه نقطه ضعف و قوت لیگ امسال را چه می‌داند، گفت: نقطه قوت را که باید کارشناسان نظر بدهند ولی لغو پنج مسابقه و انصراف تیم کاشی نیلو نقاط ضعف لیگ امسال بود که امیدواریم دیگر در سال‌های آینده شاهد آن نباشیم.

رئیس سازمان لیگ فوتسال در خصوص اینکه این سازمان پیش از این چهار جام قهرمانی تدارک دیده بود و با قهرمانی تاسیسات، تکلیف سه جام دیگر چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: این جام‌ها می‌ماند و احتمالا از آن برای قهرمان مسابقات دیگر مثل لیگ دسته اول استفاده خواهیم کرد!

جابری همچنین درباره برنامه فصل آینده مسابقات فوتسال گفت: ۱۹ اسفند امسال مسابقات را قرعه کشی می‌کنیم و لیگ ۲۳ اردیبهشت ۹۵ آغاز خواهد شد. تعطیلات نیم فصل ۲۱ مردادماه است و با توجه به اردوی تیم ملی برای جام جهانی کلمبیا، لیگ ۵۰ روز تعطیل خواهد بود و مجددا از ۱۵ مهرماه از سر گرفته می‌شود. طبق برنامه لیگ در تاریخ اول بهمن ۹۵ تمام می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برگزاری جام حذفی فوتسال در سال آینده، تاکید کرد: درنظر داریم که این جام را برگزار کنیم بخصوص اینکه لیگ اول بهمن تمام می شود.

رئیس سازمان لیگ فوتسال در پایان درباره آقای گلی علی‌اصغر حسن‌زاده در لیگ برتر، گفت: برای حسن‌زاده جایزه‌ای را مدنظر داریم که ان شاءالله در مراسمی ویژه این جایزه را به وی خواهیم داد.