طرح اخذ غرامت از آمریکا به هیات رئیسه تقدیم شد

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه طرح یک فوریتی اخذ غرامت از دولت آمریکا با ۲۰۳ امضا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

نماینده مردم همدان ادامه داد: این طرح در جهت مقابله با اقدامات آمریکا در راستای مصادره بخشی از دارایی های جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است.

رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: این طرح پس از بحث و بررسی در کمیسیون های تخصصی جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه می شود.

به گزارش مهر، براساس این طرح نمایندگان قصد دارند به خاطر جنایت آمریکا علیه ملت ایران مانند کودتای ۲۸ مرداد و کودتای نوژه و ... غرامت اخذ کنند.