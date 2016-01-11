توجه به نماز در نظام جمهوری اسلامی ایران باید اولویت همه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر در اجلاس نماز که پیش از ظهر امروز دوشنبه در کرمانشاه برگزار شد، بر لزوم توجه به نماز تاکید کرد و اظهار داشت: زنده نگه داشتن مساجد و محور قرار دادن فعالیت‌ها در مساجد سبب افزایش قدرت نظام خواهد شد و هیچ قدرتی توان ضربه زدن به نظام را نخواهد داشت.

مظفر توجه به امر نماز از سوی رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل را الگوی همگان دانست و افزود: اقامه نماز سبب ارتباط انسان با خالق هستی است و آنچه سبب پیروزی مجاهدان اسلام در دوران دفاع مقدس شد اقامه نماز بود.

وی خوستار توجه بیشتر نهادها و ارگان‌ها به اقامه نماز شد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران باید زمان نماز در اولویت باشد اما با وجود این چندین بار هشدارها و تذکرات لازم به مسئولان داده شده اما در هنگام حرکت قطار و هواپیماو... به ساعت نماز توجه نمی‌شود.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور اما خواستار توجه بیشتر به نمازخانه‌های بین راهی شد و افزود: نمازخانه مکان مقدسی است و باید از هر لحاظ بی‌عیب و نقص باشد.

وی داشتن جامعه سالم را در گرو توجه به امر نماز به ویژه در میان جوانان دانست و گفت باید زمینه را برای ترویج فعالیت های فرهنگی به یژه در راستای اقامه نماز فراهم کرد و با جدیت بیشتری به اقامه نماز به ویژه نمازهای صبح توجه نمود.

مظفر توجه به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب در خصوص اقامه نماز را یادآور شد و گفت: امام خمینی(ره) در کتاب گهربار صحیفه فرمودند؛ که من از توطئه‌های آمریکا و منافقین و مستکبران شرق و غرب و نقشه‌های انگلیس نمی‌هراسم اما از حضور کمرنگ جوانان و نوجوانان در مساجد بیم دارم.

وی اقامه نماز را سبب پیروزی و نصرت الهی در زندگی دانست و ادامه داد: نماز باید اولویت نخست همه ما باشد و تمام مسئولان در ادارات وارگان‌ها و نهادها باید نسبت به اقامه نماز توجه بیشتری داشته باشند و مدیران خود در نمازخانه‌ها حاضر شوند.

مظفر توجه آموزش و پرورش به ارائه برنامه‌هایی با محوریت نمار به ویژه اقامه نماز جماعت را بسیار موثر دانست و گفت: نقش آموزش و پرورش در تربیت نسل نمازگذاربسیار حائز اهمیت است و باید در مدارس به برپایی نماز جماعت توجه شود.