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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۵۷

استاد دانشگاه تبریز جایزه بزرگ زیست فناوری را کسب کرد

استاد دانشگاه تبریز جایزه بزرگ زیست فناوری را کسب کرد

تبریز - جایزه بزرگ بیوتکنولوژی نهمین جشنواره زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس به استادیار ژنتیک گروه آموزشی علوم جانوری دانشگاه تبریز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل بابائی با طرح تولید داروی جامد با توان بالای ضد سرطانی تحت عنوان «تولید فرمولاسیون نانویی ترکیبات گیاهی کورکومین» در این جشنواره شرکت کرده بود که طرح وی در بین سه طرح برگزیده قرار گرفت.

چاپ ۱۷ مقاله در مجلات  ISI   و علمی و پژوهشی، ارائه ۲۲ مقاله در همایش های ملی و بین المللی، برگزیده المپیاد کشوری زیست شناسی در سال ۸۱ و نفر اول آزمون دکتری تخصصی ژنتیک در سال ۸۶ از جمله سوابق علمی این استادیار ژنتیک گروه آموزشی علوم جانوری دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز است.

گفتنی است طرح‌های پژوهشی دریافتی نهمین جشنواره زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس در زمینه زیست فناوری شامل پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، معدن، صنعت، نفت، محیط زیست، دام و آبزیان بوده و بر اساس ضوابط طرح‌هایی قادر به ارائه در نهمین جایزه بزرگ زیست فناوری هستند که در ایران انجام شده و مرتبط با مسائل مورد نیاز و مبتلا به کشور هستند.

کد مطلب 3022230

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