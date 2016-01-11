به گزارش خبرگزاری مهر تازه‌ترین شماره ماهنامه طنز و کارتون خط خطی ویژه دی ماه منتشر شد و بنابر معرفی رسمی این نشریه، این شماره با قالبی تصویری‌تر و شاداب تر از همیشه در هفتاد و شش صفحه رنگی به قیمت ۵۰۰۰ تومان (معادل یک پیاله باقالی) روی دکه روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور قرارگرفت.

کیارش زندی مدیرمسوول و صاحب امتیاز خط خطی در سرخط این شماره با عنوان «هوا بس ناجوانمردانه سرد و آلوده است» می‌نویسد: سال دوهزاروشانزده در حالی از راه رسید که ما هنوز چشم بر آسمان داريم تا شاید نزولات جوی، ما را از شر آلودگی نجات دهد.

نیمه پر لیوان، این کاره نیستم، دادگاه‌های اینستاگرامی و ستون‌های ثابت کارتون، گزارش رونمایی از فیلم «خیلی خیلی محرمانه» آخرین ساخته مرحوم مقدسیان درباره ماهنامه خط خطی، چهره‌ها و مناسبت‌های دی، منتخب کارتون‌های مطبوعاتی، مصاحبه واقعی و مخفی با صاحبان مشاغل جذابیت‌های این شماره هستند که به شکل واقعیت افزوده صوتی و تصویری شگفت‌انگیزی در انتظار خوانندگان است.

امین مویدی؛ سردبیر، علی درخشی؛ مشاور سردبیر، شهرام شهیدی و احسان پیربرناش شورای دبیران این شماره و مدیر عامل و مدیر بازرگانی: پویه مظفری، مشاور اقتصادی: مهرداد ساكت، مدیر سازمان آگهی: شهرزاد روایی، مسئول امور اجرایی و ارتباطات: شیرین میرزاخانی و سارا براتی زحمت سایت را عهده‌دار هستند.

اتاق فکر خط خطی را هم محسن ایزدی، محمدرضا ثقفی، همایون حسینیان، جمال رحمتی، سلمان طاهری، ابوالفضل محترمی و امین منتظری تشکیل می‌دهند.