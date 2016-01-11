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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

چهارمین سالگرد شهادت شهید مصطفی احمدی‌روشن برگزار می شود

چهارمین سالگرد شهادت شهید مصطفی احمدی‌روشن برگزار می شود

مراسم چهارمین سالگرد شهادت شهید مصطفی احمدی‌روشن ر روز پنجشنبه ۲۴ دیماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مجمع بسیج دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف، مراسم چهارمین سالگرد شهادت دانشمند هسته‌ای شهید مصطفی احمدی‌روشن در کنار مزار آن شهید برگزار می شود.

در این مراسم که پنجشنبه ۲۴ دی‌ماه و پس از اقامه نماز مغرب و عشا در امامزاده علی‌اکبر چیذر برگزار خواهد شد، استاد علی‌اکبر رائفی‌پور به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

همچنین مهرداد بذرپاش و ابراهیم کارخانه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره شهید و فعالیت‌های ارزشمند وی صحبت خواهند کرد.

قرائت زیارت عاشورا و مدیحه‌سرایی نیز از بخش‌های دیگر مراسم خواهد بود.

این مراسم به همت خانواده شهید مصطفی احمدی‌روشن برگزار می‌شود. بدین‌وسیله از عموم مردم دعوت می‌گردد تا در این مراسم حضور بهم رسانند.

کد مطلب 3022240
زهرا سیفی

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