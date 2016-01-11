به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، جلسه کمیته کودک و نوجوان دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی با حضور اعضای این کمیته و به میزبانی این اداره کل برگزار شد.
رضا موزونی، مدیر کل کانون استان و مسئول کمیته کودک و نوجوان دهه فجر استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: با توجه به نیاز هماهنگی های بیشتر با ادارات عضو کمیته کودک و نوجوان کرمانشاه برای برنامه ریزی مناسب برگزاری ویژه برنامه های ایام الله دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی، صبح امروز ، دوشنبه، بیست و یکم دی ماه ۹۴، ضمن دعوت از نمایندگان ادارات عضو کمیته ، به بحث و بررسی برنامه های پیشنهادی پرداخته شد.
موزونی با اعلام اینکه کمیته کودک و نوجوان یکی از کمیته های فعال دهه فجر استان کرمانشاه است، افزود: اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه با توجه به داشتن فضا، امکانات و مربیان خلاق و توانمند و همچنین با مساعدت و مشارکت اداراتی همچون؛ آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و ... با اجرای فعالیت های خوب و با کیفیت، همیشه بهترین برنامه ها را در این ایام و حتی دیگر مناسبت های مهم سال به اجرا در آورده است.
مسئول کمیته کودک و نوجوان دهه فجر استان کرمانشاه همچنین، انتقال خاطرات روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به نسل های حاضر را یکی از مهمترین اهداف کمیته کودک و نوجوان دانست و گفت: معرفی انقلاب به نسل آینده، آشنایی با اهداف انقلاب،بصیرت افزایی، و... رسالت مهم دست اندرکاران و مسولان است.
وی افزود: فعالیت های تربیتی وقتی با زبان ادب و هنر به کودکان عرضه می شود، ماندگاری بیشتری دارد و این امر در کلیه مراکز کانون پرورش فکری به واسطه داشتن مربیان توانمند و فعال، یکی از مهمترین دغدغه های ماست.
مدیر کل کانون استان با تقدیر از همکاری و مشارکت خوب ادارات و اعضای فعال کمیته کودک و نوجوان استان کرمانشاه ، همچون؛ آموزش و پرورش،بهزیستی،کمیته امداد،حوزه هنری، صداو سیما،...از اجرای برنامه های مفصل و شاد برای کودکان و نوجوانان در ایام ا...دهه فجر امسال خبر داد.
در همین حال، «حجت الاسلامی»، معاون فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری و جانشین مسئول کمیته کودک و نوجوان استان- از پیش بینی برنامه های مفرح و شاد در ۳۴ مرکز کانون در سراسر استان خبر داد و افزود: نمایش های عروسکی، برپایی نمایشگاه آثار اعضا، پخش فیلم های کوتاه تولید کانون، ساخت آدمک های استکبار در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، اجرای جشن ها و جنگ های شادی، غبار روبی مزار شهدا، مسابقات ادبی، هنری و فرهنگی،ایستگاه نقاشی،...به همراهی و مشارکت کلیه ادارات عضو کمیته کودک و نوجوان ، از برنامه های مصوب این کمیته می باشد.
در ادامه این جلسه، دیگر اعضای کمیته نیز به بیان برنامه های پیشنهادی خود پیرامون برگزاری برنامه های دستگاه متبوع خود پرداختند.
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