به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۱ دی ماه و در محل موزه سرای شهید بهشتی به امضاء سید رضا صالحی امیری و سید علیرضا حسینی بهشتی رسید.

بر اساس ماده یک این تفاهم نامه، اسناد و مدارک شهید آیت الله دکتر سید محمد حسین بهشتی از بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های وی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تحویل می شود. در عین حال بر اساس بندهایی از ماده ۲ این تفاهم نامه، مالکیت معنوی کلیه اسناد و مدارک منتقل شده، به بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی تعلق دارد و هرگونه بهره برداری و ارائه اسناد، وفق مقررات جاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خواهد بود.

در این تفاهم نامه قید شده است که دسترسی به اسناد انتقالی شهید بهشتی بر اساس مقررات مرتبط با اسناد محرمانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خواهد بود.

بنیاد شهید بهشتی می تواند اصل هر سندی را به منظور رفع نیاز و یا استفاده از آن درخواست کند و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم موظف شده است بر اساس آئین نامه نحوه دسترسی به اسناد، در این خصوص اقدام کند.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی نسخه رقمی اسناد و مدارک درخواستی بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی را بر اساس ضوابط و اولویت بندی امور مربوطه در اختیار این بنیاد قرار خواهد داد. همچنین بر اساس این تفاهم نامه کلیه اسناد و مدارک مکتوب، دیداری، شنیداری و الکتریکی بنیاد یاد شده، به صورت امانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل و پس از گذشت ۲۰ سال، این انتقال دائمی می شود.

سیدرضا صالحی امیری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که به همراه معاونان کتابخانه اسناد و پژوهش و فناوری اطلاعات سازمان متبوعش به موزه سرای شهید بهشتی رفته بود، پس از بازدید از بخش های مختلف این مرکز، به معاونین خود دستور داد تا قبل از ۷ تیر سال آینده (سالگرد شهادت آیت الله بهشتی) بخشی از اسناد، نوشته‌ها و خاطرات این شهید را برای انتشار آماده کنند و آمادگی سازمان مطبوعش را نیز برای برگزاری نمایشگاه مشترکی با همکاری بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی در قالب ارائه کتابها، اسناد، نوشته‌ها، خاطرات و تصاویر آن شهید، در کتابخانه ملی اعلام کرد.

در همین رابطه، سید علیرضا بهشتی فرزند شهید بهشتی و مدیر بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی، پیشنهاد داد که نمایشگاه یاد شده به جای ۷ تیر در ۲ آبان سال آینده و همزمان با سالروز تولد شهید بهشتی برگزار شود.

در این نشست همچنین صالحی امیری با اشاره به همایش های متعددی که برای بزرگداشت شهید بهشتی در سالهای بعد از انقلاب و تاکنون برگزار شده است، به همکاران خود و همچنین مسئولان بنیاد شهید بهشتی پیشنهاد کرد که همایش مشترک این دو مرکز برای شهید بهشتی تنها در قالب بزرگداشت شخصیت او نباشد و به گونه ای باشد که خروجی آن، پاسخ هایی را برای پرسش های نسل جوان امروز در رابطه با این شخصیت بزرگ دوران انقلاب به دنبال داشته باشد.

رئیس کتابخانه ملی ایران، برگزاری این همایش و معرفی شهید بهشتی را به نسل جدید، از جمله وظایف اعتقادی و نیز سازمانی خود به عنوان رئیس این سازمان عنوان کرد.