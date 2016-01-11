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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۹

معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی کردستان:

۹۰ درصد اعتبارات کشاورزی صندوق توسعه ملی در کردستان جذب شده است

۹۰ درصد اعتبارات کشاورزی صندوق توسعه ملی در کردستان جذب شده است

سنندج- معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی کردستان از جذب ۹۰ درصدی اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جلیلی امروز دوشنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان در سنندج به ارائه گزارش عملکرد تسهیلات بانکی در سال جاری پرداخت و گفت: ۲۳۴ هزار و ۳۵۲ میلیون ریال میزان تسهیلات بانکی صندوق توسعه ملی درسال جاری در بخش کشاورزی کردستان بوده که قسمت اعظم آن در هشت زمینه پرداخت و هزینه شده است.

وی عنوان کرد: ۸۶ درصد تسهیلات مذکور مربوط به بانک کشاورزی و مابقی آن هم مربوط به بانک های رفاه و توسعه تعاون بوده است.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد تسهیلات بانکی صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی استان جذب شده است، اظهارداشت: از میزان کل تسهیلات بانکی از این محل ۱۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال آن مربوط به توسعه زراعت و باغبانی بوده که ۱۰۰ درصد آن هزینه شده است.

معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: ۳۸ هزار میلیون ریال تسهیلات مذکور مربوط به بخش آب و خاک بوده که تاکنون ۵۴ درصد آن هزینه شده است.

جلیلی بیان کرد: سرمایه در گردش بخش صنایع تبدیلی در استان هم بیش از ۱۳ هزار میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با توزیع اعتبارات در شهرستان‌های مختلف استان گاها گله‌مندی‌هایی می‌شود و برای رفع این مسئله قرارشده شاخص‌های توزیع اعتبارات برمبنای وضعیت هر شهرستان را شناسایی و براساس آن عمل کنیم.

وی افزود: از آنجا که ۱۳،۱۴ درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی استان مربوط به دو بانک رفاه و توسعه تعاون است و در این راستا مشکلاتی وجود دارد که از طریق استانداری در حال پیگیری و رفع آن هستیم.

معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی کردستان سهم خط اعتباری مکانیزاسیون استان را ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواند و گفت: حدود دوبرابر این میزان اعتبار طرح به بانک ها معرفی کردیم که بیش از ۱۲ میلیارد تومان یعنی معادل ۳۰ درصد آن منجر به عقد قرارداد شده است.

جلیلی افزود: ۸ میلیارد تومان کمک‌های فنی و اعتباری مربوط به سال ۹۳ داشتیم که قسمت بیشتر آن در سال جاری پرداخت شده است.

وی بیان کرد: از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی و امید استان ۶ میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته که ۳۷ طرح برای دریافت این میزان تسهیلات مصوب و از این تعداد ۲۴ طرح را معرفی کردیم.

کد مطلب 3022244

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