به گزارش خبرگزاری مهر، گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان که در صدر هیئتی ۲۰ نفره از مقامات صنعتی، تجاری و اقتصادی آلمان به ایران سفر کرده است صبح امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با تقدیر از نقش سازنده آلمان در جریان مذاکرات هسته ای نزدیک شدن به زمان اجرای برجام را فرصت مناسبی برای سرعت دادن به روند همکاری های اقتصادی میان ایران و کشورهای اروپایی به ویژه آلمان عنوان کرد و گفت: سیاست های ثبات ساز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و اهتمام به ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار موجب اقبال شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در داخل کشور شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تلاش عوامل مخرب منطقه ای و بین المللی درمسیر اجرای برجام شامل عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و همچنین نو محافظه کاران افراطی در ایالات متحده آمریکا افزود: برخلاف برخی لابی ها و مسئولان آمریکا که حیات و منافع خود را در ایجاد چالش و بحران برای دیگران می بینند، ما علاقه مند به توسعه روابط و همکاری برای حل بحران ها هستیم.

وی با اشاره به تصویب قانون اخیر آمریکا برای محدودیت ارائه ویزا گفت: این رفتار آمریکا که نقض تمام ادعاهای مربوط به جریان بازار آزاد و قوانین سازمان تجارت جهانی است نشان داد که هیئت حاکمه این کشور تعهد لازم به روح برجام و اقدام بر اساس حسن نیت را ندارد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقش ایران به عنوان قدرت منطقه ای ثبات ساز در مبارزه واقعی و تاثیر گذار با افراط گرایی و تروریسم خاطرنشان ساخت: گسترش ناامنی های ناشی از تروریسم تکفیری تا قلب اروپا نشانه ناکارآمدی ائتلاف ادعایی آمریکا برای مقابله با حامیان و عاملین تروریسم در منطقه است.

وی با تاکید بر سیاست غیر قابل تغییر جمهوری اسلانی ایران در زمینه توسعه مناسبات همه جانبه با کشورهای همسایه، ضرورت مقابله منطقه ای و بین المللی با کشورهایی که باید از آنها به عنوان کارخانه داعش سازی نام برد را مورد اشاره قرار داد و افزود: عربستان سعودی باید از میان حمایت از گروه های تکفیری و بی ثبات سازی منطقه و یا در پیش گرفتن مسیر تعامل سازنده و مشارکت واقعی در ثبات آفرینی و ایجاد امنیت یکی را برگزیند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به برخی رخدادهای اخیر در تعرض به سفارت عربستان سعودی در تهران برتعهد ایران در اجرای کنوانسیون های بین المللی و برخورد با عاملین اینگونه اقدامات تاکید کرد و افزود: فضا سازی دولت عربستان سعودی و تلاش برای بسیج کشورهای عربی و اسلامی علیه ایران به بهانه تعرض به سفارت این کشور ضمن آن که مورد اقبال قرار نگرفت به طور قطع مسیری سازنده به حساب نمی آید.

شمخانی بازگشت امنیت و ثبات به منطقه را موجب رهایی اروپا از بحران هایی چون سیل پناهجویان و تهدیدات تروریستی دانست و افزود: همه باید در این مسیر با رفتارهای سازنده و انسداد مسیرهای مالی، انسانی و تسلیحاتی تروریست ها به حل این مشکل کمک کنند.

دریابان شمخانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه های تبادل فناوری و دانش پیشرفته از جمله در زمینه های نانو، هسته ای، انرژی و شرکت های دانش بنیان آماده همکاری با آلمان بوده و از سرمایه گذاری در این زمینه ها استقبال می کند.

گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش های موثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه های سیاسی، امنیتی و نظامی برای مقابله با تهدیدات گروه های تروریستی بر توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو کشور در فضای پسا برجام تاکید کرد.

وی با محکوم کردن اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ نمر باقر النمر، این گونه اقدامات را مغایر با ثبات آفرینی وکاهش تشنج عنوان کرد و افزود: موضع آلمان و کشورهای اروپایی مخالفت با هرگونه اقدامی است که به گسترش اختلافات قومی و مذهبی دامن بزند.

شرودر با تشریح اقدامات این کشور در پذیرش و ساماندهی صدها هزار نفر از پناهجویانی که بدلیل جنگ و ناامنی به اروپا پناه آورده اند ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت موضوع پناه جویان را مورد تاکید قرار داد.

صدر اعظم سابق آلمان با اشاره به آگاهی بیشتر غرب نسبت به الزامات و ضرورت های کاهش بحران در سوریه و فاصله گرفتن از سیاست های مبتنی بر تعیین پیش شرط برای آغاز مذاکرات سیاسی اظهار داشت: با توجه به نقش سازنده و تاثیر گذار جمهوری اسلامی در حل و رفع بحران سوریه آماده همکاری و مشارکت بیشتر با ایران در این زمینه هستیم.